آیا می دانید چقدر آزاردهنده است که روی یک عکس چندین ویرایش را انجام دهید؟ چی؟ در واقع انجام این کار بسیار آسان است. خب، گوگل نظر دیگری دارد و راه حلی برای شما دارد: ویرایش محاورهای، ویژگیای که به شما امکان میدهد ویرایشهای مورد نظر خود را به گوگل بگویید، به جای اینکه خودتان آنها را انجام دهید.
گوگل ابتدا ویرایش محاورهای را برای تلفنهای Pixel 10 معرفی کرد، اما این شرکت اکنون در حال عرضه آن به کاربران اندروید در ایالات متحده است. این ویژگی باید برای هر بزرگسالی که حساب Google خود را روی انگلیسی تنظیم کردهاند، گروههای چهره روشن و تخمینهای موقعیت مکانی فعال باشند، در دسترس باشد.
برای استفاده از ویرایش محاورهای، ابتدا در ویرایشگر روی "به من در ویرایش کمک کن" کلیک کنید. سپس میتوانید دقیقاً بگویید که چه ویرایشهایی را میخواهید با استفاده از صدا یا متن خود انجام دهید. این ویژگی از "قابلیتهای پیشرفته Gemini" برای ایجاد تغییرات استفاده میکند. شما میتوانید کارهایی مانند حذف غریبهها از پسزمینه، روشن کردن رنگها یا از بین بردن تابش خیرهکننده انجام دهید. این ویژگی عکسهای اصلی و بهروزرسانیشده را در کنار هم برای مقایسه به شما نشان میدهد.