افزایش قیمت دیزنی پلاس در ماه اکتبر (باز هم)

دیزنی شاید در تلاش باشد تا رسوایی *جیمی کیمل لایو* را با برگرداندن برنامه به آنتن در شب سه شنبه خاتمه دهد (موفق باشید در این کار). اما این شرکت دقیقا در تلاش نیست که دوباره نظر مثبت مشتریان را جلب کند. باز هم، در حال افزایش قیمت اشتراک‌های دیزنی پلاس در ایالات متحده است.

چندین طرح اشتراک مستقل و بسته نرم‌افزاری با افزایش قیمت روبرو می‌شوند. این تغییرات از تاریخ ۲۱ اکتبر اجرایی می‌شوند.

بعد از آن تاریخ، مشترکین برای طرح استاندارد دیزنی پلاس (طرح با تبلیغات) ۲ دلار بیشتر و در مجموع ۱۲ دلار در ماه پرداخت خواهند کرد. گزینه پریمیوم دیزنی پلاس بدون تبلیغ، به زودی با افزایش ۳ دلاری، ۱۹ دلار در ماه هزینه خواهد داشت. برای کسانی که در خانه پیگیر هستند، این بدان معناست که هزینه ماهانه دیزنی پلاس بدون تبلیغ در شش سالی که این سرویس فعالیت دارد، تقریباً سه برابر شده است.

افزایش قیمت بسته‌ها به شرح زیر است:

دیزنی پلاس و هولو با تبلیغات: در حال حاضر ۱۱ دلار در ماه، با ۲ دلار افزایش به ۱۳ دلار می‌رسد

دیزنی پلاس، هولو و ESPN Select با تبلیغات: در حال حاضر ۱۷ دلار در ماه، با ۳ دلار افزایش به ۲۰ دلار می‌رسد

دیزنی پلاس، هولو و ESPN Select پریمیوم (بدون تبلیغ): در حال حاضر ۲۷ دلار در ماه، با ۳ دلار افزایش به ۳۰ دلار می‌رسد

دیزنی پلاس پریمیوم (بدون تبلیغ)، هولو و ESPN Select (هر دو با تبلیغات): در حال حاضر ۲۲ دلار در ماه، با ۳ دلار افزایش به ۲۵ دلار می‌رسد — توجه داشته باشید که این یک طرح قدیمی برای مشترکین فعلی است و امکان تغییر به آن وجود ندارد

دیزنی پلاس، هولو و HBO Max Basic با تبلیغات: در حال حاضر ۱۷ دلار در ماه، با ۳ دلار افزایش به ۲۰ دلار می‌رسد

دیزنی پلاس پریمیوم، هولو پریمیوم و HBO Max (بدون تبلیغات): در حال حاضر ۳۰ دلار در ماه، با ۳ دلار افزایش به ۳۳ دلار می‌رسد

هولو پریمیوم بدون تبلیغ (۱۹ دلار در ماه) و بسته نرم افزاری دیزنی پلاس و هولو پریمیوم بدون تبلیغ (۲۰ دلار در ماه) در حال حاضر تغییر قیمتی ندارند. بسته‌های دیزنی پلاس، هولو و ESPN Unlimited نیز ثابت مانده‌اند، ۳۶ دلار با تبلیغات در هر سه سرویس و ۴۵ دلار با دیزنی پلاس پریمیوم و هولو پریمیوم بدون تبلیغات. این شرکت سال آینده دیزنی پلاس و هولو را در یک برنامه ادغام خواهد کرد، اما همچنان طرح‌های مستقل برای هر سرویس وجود خواهد داشت.

دیزنی از اپل و پیکاک در افزایش قیمت خدمات پخش خود در طی چند ماه گذشته پیروی می‌کند. اما زمان افزایش قیمت دیزنی پلاس به ویژه نامناسب است.

این اعلامیه در میان اعتراض بسیاری از مشترکین که طرح‌های خود را در اعتراض به تصمیم دیزنی برای حذف موقت جیمی کیمل از شبکه‌های خود لغو می‌کنند، منتشر می‌شود. افزایش قیمت دقیقاً نمی‌تواند آن‌ها را برای ثبت نام مجدد با بازگشت برنامه کیمل به ABC وسوسه کند.