برنامه پاداش فرنچایز پلی استیشن، مرچ را پشت تروفی های درون بازی پنهان می کند

سونی در حال معرفی یک برنامه پاداش جدید برای صاحبان پلی استیشن است که به شما امکان می دهد در صورت باز کردن قفل تروفی های خاص درون بازی، کالاهای فیزیکی منحصر به فرد را خریداری کنید. این شرکت با جوایزی برای دو تروفی از Sucker Punch's Ghost of Tsushima (جوایزی برای Ghost of Yotei در دست ساخت است) شروع می کند و سونی احتمالاً چیزی مشابه را برای همه فرنچایزهای محبوب بازی خود ارائه خواهد داد.

جوایز "Ghost" که ممکن است با بازی Ghost of Tsushima به دست آورده باشید، شامل یک پین یادبود 25 دلاری به شکل ماسک (برای کسب تروفی پلاتینیوم "Living Legend" بازی باز می شود) یا یک تی شرت سفارشی 30 دلاری با طرحی شبیه به چاپ چوبی طلایی است (برای کسب تروفی طلایی "Mono No Aware" باز می شود). برای دریافت هر یک از این جوایز، باید قبل از 31 دسامبر 2025 به حساب پلی استیشن خود در یک وب سایت اختصاصی وارد شوید و با وجود آنچه که اصطلاح "reward" ممکن است نشان دهد، برای دریافت واقعی هر یک از اقلام هزینه پرداخت کنید. در این مورد، پاداش، دسترسی است، نه خود کالا.

آخرین تلاش سونی برای نوعی برنامه وفاداری یا جوایز، برنامه کوتاه مدت و کاملاً دیجیتالی PlayStation Stars بود. در حین اجرا، به شما امکان می داد برای بازی کردن بازی های خاص یا انجام فعالیت هایی روی کنسول خود، "ستاره" به دست آورید و سپس آن ستاره ها را برای مدل های دیجیتالی شخصیت ها یا آیتم ها خرج کنید. این برنامه همیشه کمی شبیه به یک ویژگی NFT بود که این شرکت به سرعت آن را پس از از مد افتادن فناوری بلاک چین بازسازی کرد و منطقی بود که آن را رها کرد.

به جای PlayStation Stars، پاداش های فرنچایز بیشتر شبیه به Bungie Rewards است، برنامه و فروشگاه آنلاینی که توسعه دهنده Destiny 2 از سال 2018 اجرا کرده است. از طریق Bungie Rewards می توانید پیراهن های یادبود، ژاکت ها و موارد دیگر را برای تکمیل فعالیت های درون بازی در Destiny و Destiny 2، از جمله یورش های چند ساعته این سری، باز کنید.