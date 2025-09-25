نحوه لغو اشتراک دیزنی پلاس شما

اتفاقی که اجتنابناپذیر بود رخ داد و دیزنی پلاس بار دیگر اعلام کرد که قیمتها برای سرویس استریم آن افزایش خواهد یافت. چه به دلیل هزینههای همیشه در حال افزایش باشد، چه به دلیل تزلزل اخیر شرکت به سمت سانسور یا به این دلیل که به سادگی از آن استفاده نمیکنید، ممکن است تصمیم بگیرید که زمان آن رسیده است که استراحتی داشته باشید. در اینجا هر چیزی که باید در مورد لغو اشتراک دیزنی پلاس خود بدانید آورده شده است.
نحوه لغو از طریق وب یا موبایل
سادهترین راه برای پایان دادن به سرویس دیزنی پلاس این است که مستقیماً توسط موس صورتحساب شوید. میتوانید همان مراحل را در یک مرورگر وب یا موبایل یا در برنامه تلفن همراه دیزنی پلاس دنبال کنید.
وارد حساب دیزنی پلاس خود شوید.
پروفایل خود را انتخاب کنید.
حساب را انتخاب کنید.
اشتراک دیزنی پلاس خود را در زیر اشتراک انتخاب کنید.
لغو اشتراک را انتخاب کنید.
آسان بود. اما اگر در یک وضعیت صورتحساب مستقیم نباشید، اوضاع کمی پیچیدهتر میشود.
نحوه لغو از طریق ارائه دهنده شخص ثالث
مانند بسیاری از خدمات سرگرمی، دیزنی پلاس این گزینه را ارائه میدهد که از طریق ارائهدهنده شخص ثالث به سرویس استریم آن دسترسی پیدا کنید. اغلب، این شرکتها فروشگاههای برنامه تلفن همراه مانند اپل و گوگل را اداره میکنند یا از طریق برندهای خدمات بیسیم مانند اسپکتروم یا وریزون. از آنجایی که این شرکتها مسئولیت مدیریت پول را بر عهده دارند، باید فرآیند لغو را با آنها شروع کنید نه با دیزنی.
جزئیات دقیق ممکن است متفاوت باشد، اما رویکرد کلی این است که وارد حساب خود با شخص ثالث شوید، سپس مکانی را برای مدیریت صورتحساب یا اشتراکها پیدا کنید و گزینه دیزنی پلاس را انتخاب کنید. در اینجا مراحل خاصی برای چند مورد از رایجترین ارائهدهندگان آورده شده است.
لغو از طریق اپل
به برنامه تنظیمات در آیفون یا آیپد خود بروید.
روی نام خود در بالای صفحه ضربه بزنید و روی اشتراکها ضربه بزنید.
اشتراک دیزنی پلاس خود را برای مدیریت و ایجاد تغییرات انتخاب کنید.
لغو از طریق گوگل
با استفاده از یک مرورگر وب به فروشگاه Google Play بروید.
تأیید کنید که وارد حساب Google خود شدهاید.
در بالا سمت راست، روی نماد حساب Google خود کلیک کنید و Payment & subscriptions را انتخاب کنید.
روی زبانه Subscriptions کلیک کنید و اشتراک دیزنی پلاس خود را انتخاب کنید.
روی Manage کلیک کنید و Cancel subscription را انتخاب کنید.
لغو از طریق آمازون
با استفاده از یک مرورگر وب به Amazon Memberships and Subscriptions بروید.
وارد حساب آمازون خود شوید.
به اشتراک دیزنی پلاس خود بروید و Cancel Subscription را انتخاب کنید.
نحوه لغو اشتراک باندل
از آنجایی که دیزنی مالک همه چیز است، ممکن است در مقطعی به یک طرح باندل ارتقا یافته باشید که شامل هولو، ESPN یا HBO Max و همچنین دیزنی پلاس باشد. اگر در ابتدا برای یکی از آن سرویسهایی که برای شامل دیزنی پلاس ارتقا دادهاید، اشتراک داشتهاید، لغو سرویس دیزنی تنها به آن بخش از معامله بسته پایان میدهد. شما همچنان برای طرح اصلی که در زمان ثبتنام خریداری کردهاید، مطابق با شرایط موجود در آن زمان، صورتحساب دریافت خواهید کرد. پایان دادن به کل باندل به این معنی است که باید سرویس استریم خود را با هولو، ESPN یا HBO Max نیز به طور جداگانه لغو کنید.
نحوه متوقف کردن سرویس دیزنی پلاس خود
اگر میخواهید به سادگی استراحتی داشته باشید زیرا برای چند ماه از اشتراک دیزنی پلاس استفاده نخواهید کرد، شرکت گزینه توقف را ارائه میدهد. این گزینه برای اشتراک Disney+, Hulu, HBO Max Bundle در دسترس نیست، اما برای هر طرح دیگری، میتوانید اشتراک خود را تا زمانی که حساب دیزنی پلاس شما فعال است و هیچ پرداختی به شرکت ندارید، متوقف کنید. و باز هم، اگر شخص ثالثی صورتحساب شما را مدیریت میکند، باید برای شروع توقف با آنها تماس بگیرید. برای مشتریانی که صورتحساب مستقیم دارند، در اینجا نحوه متوقف کردن سرویس دیزنی پلاس خود آورده شده است:
وارد حساب دیزنی پلاس خود شوید.
پروفایل خود را انتخاب کنید.
حساب را انتخاب کنید.
اشتراک دیزنی پلاس خود را در زیر اشتراک انتخاب کنید.
توقف اشتراک را انتخاب کنید.
مدت زمان توقف را انتخاب کنید.
توقف اشتراک را انتخاب کنید.
پس از لغو چه اتفاقی میافتد
کلیک کردن روی دکمه نهایی بلافاصله به سرویس شما پایان نمیدهد. از آنجایی که دیزنی هیچ بازپرداختی برای اشتراکهای جزئی استفادهشده ارائه نمیدهد، همچنان تا پایان دوره صورتحساب فعلی پس از لغو، به سرویس دسترسی خواهید داشت. این بدان معناست که اگر نظرتان تغییر کرد و تصمیم گرفتید سرویس را نگه دارید، از سرگیری طرح قبلی خود قبل از پایان دوره صورتحساب بسیار آسان است. گزینه "Restart Subscription" در زیر زبانه Account وجود خواهد داشت. اگر پس از پایان دوره صورتحساب نهایی خود تصمیم به ازسرگیری استفاده از دیزنی پلاس گرفتید، باید اشتراک جدیدی را با این پلتفرم شروع کنید.
لغو اشتراک همچنین دادههای شما را در دیزنی پاک نمیکند. شرکت نام، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات شما را نگه میدارد، مگر اینکه تصمیم بگیرید حساب دیزنی پلاس خود را حذف کنید.