گزارش شده که Costco فروش کنسول‌های Xbox را به صورت آنلاین متوقف کرده است

طبق گزارش‌ها، Costco فروش کنسول‌های Xbox را به صورت آنلاین در سراسر ایالات متحده و انگلستان متوقف کرده است، طبق گزارشات The Gamer و دیگران. این عمده فروش هرگونه اشاره به کنسول و لوازم جانبی و بازی‌های مرتبط را از وب‌سایت خود حذف کرده است. من خودم این موضوع را بررسی کردم و مطمئناً جستجو هیچ نتیجه‌ای نداشت.

این سایت هنوز بخش‌های اختصاصی برای سونی و نینتندو دارد و PS5 و خانواده کنسول‌های Switch را به همراه لوازم جانبی و بازی‌ها برای هر سیستم می‌فروشد. مشخص نیست که آیا عدم دسترسی آنلاین به مکان‌های فیزیکی نیز گسترش یافته است یا خیر، اما برخی از کاربران Reddit متوجه کمبود مشهود محصولات Xbox در این خرده‌فروشی شده‌اند. ما برای پرسیدن در مورد این موضوع با Costco تماس گرفتیم و به محض دریافت پاسخ، این پست را به‌روز خواهیم کرد.

Costco/Engadget

ما نمی‌دانیم چرا Costco چنین اقدامی انجام می‌دهد، اما این احتمال وجود دارد که این موضوع مربوط به عملکرد ضعیف مایکروسافت در این نسل از کنسول‌ها باشد. PS5 تقریباً 80 میلیون دستگاه فروخته است، در حالی که Xbox Series X/S حدود 42 میلیون دستگاه فروخته است.

Xbox One نیز در نسل قبلی با مشکل مواجه شد و این باعث شد برخی حدس بزنند که مایکروسافت در حال آماده شدن برای خروج از تجارت کنسول است. این شرکت این موضوع را رد کرده است و شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که این شرکت به طور فعال روی پیگیری Series X/S کار می‌کند. با این حال، این شرکت همچنین شروع به پورت کردن بازی‌های خود به کنسول‌های رقیب کرده است.