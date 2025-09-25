یوتیوب ممکن است کانال های مسدود شده به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید و انتخابات را دوباره برقرار کند

کانال هایی که قبلاً توسط یوتیوب به دلیل انتشار اطلاعات نادرست در مورد همه گیری COVID-19 یا انتخابات 2020 ممنوع شده بودند، ممکن است به زودی فرصتی برای بازگرداندن کانال های خود داشته باشند، تصمیمی که آشکارا به دنبال جلب "صداهای محافظه کار" است.
آلفابت، شرکت مادر گوگل و یوتیوب، از طریق وکیل به ارسال کرده است که در آن ادعا می کند این شرکت توسط دولت بایدن برای حذف اطلاعات نادرست در یوتیوب مربوط به بیماری همه گیر COVID-19 که در آن زمان سیاست های موجود این شرکت را نقض نمی کرد، تحت فشار قرار گرفته است. اکنون اقدامات دولت بایدن را "غیرقابل قبول و اشتباه" توصیف می کند.
همچنین به کمیته اطلاع داد که یوتیوب مسیری را برای بازگشت سازندگانی که کانالهایشان به دلیل نقض مکرر دستورالعملهای انجمن در مورد محتوای مربوط به یکپارچگی انتخابات و همچنین محتوای مربوط به COVID-19 ممنوع شدهاند، ارائه خواهد کرد. دستورالعملهایی که بر اساس آن این ممنوعیتها اعمال شد، به ترتیب در سالهای 2023 و 2024 توسط این شرکت حذف شدند. جزئیات دقیقی در مورد اینکه مسیر بازگشت به چه شکلی است، به اشتراک گذاشته نشد.
در این نامه آمده است: «همهگیری COVID-19 زمانی بیسابقه بود که پلتفرمهای آنلاین مجبور بودند در مورد بهترین راه برای ایجاد تعادل بین آزادی بیان و مسئولیت تصمیمگیری کنند.» مقامات ارشد دولت بایدن، از جمله مقامات کاخ سفید، تماسهای مکرر و مستمری با آلفابت برقرار کردند و شرکت را در مورد محتوای تولید شده توسط کاربر مربوط به بیماری همهگیر COVID-19 که سیاستهای آن را نقض نمیکرد، تحت فشار قرار دادند.»
آلفابت در ادامه هرگونه تلاش دولت برای «تحمیل نحوه تعدیل محتوا توسط شرکت» را محکوم میکند و میگوید که همیشه «با این تلاشها بر اساس مبانی متمم اول مبارزه خواهد کرد.»
کانالهای قابل توجه یوتیوب که به دلیل محتوای مربوط به COVID-19 یا یکپارچگی انتخابات ممنوع شدهاند، عبارتند از ، معاون مدیر FBI و کانال ، سازمانی که قبلاً با وزیر HHS RFK Jr. مرتبط بود. این شرکت نوشت: «یوتیوب برای صداهای محافظهکار در پلتفرم خود ارزش قائل است و تشخیص میدهد که این سازندگان دسترسی گستردهای دارند و نقش مهمی در گفتمان مدنی ایفا میکنند.» آلفابت در نامه خود همچنین ابراز نگرانی میکند که اتحادیه اروپا میتواند تأثیر مخربی بر آزادی بیان داشته باشد.
این نامه در پاسخ به احضاریه ها به عنوان بخشی از تحقیقات جاری کمیته قضایی مجلس نمایندگان در مورد تعدیل محتوای هدایت شده توسط دولت ارسال شده است. این کمیته اخیراً را در مورد "تهدید اروپا برای گفتار و نوآوری آمریکا" و غیره برگزار کرد.