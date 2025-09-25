مایکروسافت مدعی "پیشرفتی بزرگ" در خنک‌سازی تراشه‌های هوش مصنوعی است

هوش مصنوعی یک تخلیه عظیم انرژی است، که در زمانی که سیاره به شدت به پیشرفت در جهت مخالف نیاز دارد، به انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. اگرچه بیشتر آن ناشی از اجرای GPUها است، اما خنک کردن آنها نیز یک سربار قابل توجه است. بنابراین، شایان ذکر است که وقتی شرکتی با جایگاه مایکروسافت مدعی است که به پیشرفتی در خنک کردن تراشه‌ها دست یافته است.

سیستم جدید مایکروسافت مبتنی بر میکروسیال‌ها است، روشی که مدت‌ها دنبال شده اما پیاده‌سازی آن دشوار است. این شرکت ادعا می‌کند که رویکرد آن می‌تواند منجر به سه برابر خنک‌سازی بهتر از روش‌های فعلی شود.

بسیاری از مراکز داده برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد GPUها، به صفحات سرد متکی هستند. اگرچه تا حدی مؤثر است، اما صفحات با چندین لایه ماده از منبع گرما جدا شده‌اند که عملکرد آنها را محدود می‌کند. ساشی ماجتی، مدیر برنامه مایکروسافت، در اطلاعیه این شرکت گفته است: "اگر هنوز به شدت به فناوری سنتی صفحات سرد [در پنج سال آینده] متکی هستید، گیر کرده‌اید."

در میکروسیال‌ها، خنک‌کننده به منبع نزدیک‌تر جریان می‌یابد. مایع در نمونه اولیه مایکروسافت از طریق کانال‌های نخ‌مانندی که روی پشت تراشه حک شده‌اند حرکت می‌کند. این شرکت همچنین از هوش مصنوعی برای هدایت کارآمدتر خنک‌کننده از طریق این کانال‌ها استفاده کرد.

یکی دیگر از جنبه‌هایی که این نمونه اولیه را از تلاش‌های قبلی جدا می‌کند این است که از مادر طبیعت الهام گرفته است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، حکاکی ها شبیه رگبرگ های یک برگ یا بال پروانه است.

مایکروسافت می گوید این تکنیک می تواند حداکثر افزایش دمای سیلیکون داخل یک GPU را تا 65 درصد کاهش دهد. (با این حال، این عدد به نوع کار و نوع تراشه بستگی دارد.) جیم کلیوین از مایکروسافت گفت: این امر اورکلاک را "بدون نگرانی در مورد ذوب شدن تراشه" امکان پذیر می کند. این می تواند به شرکت اجازه دهد سرورها را از نظر فیزیکی به هم نزدیکتر قرار دهد و تأخیر را کاهش دهد. همچنین منجر به استفاده از گرمای اتلافی "با کیفیت بالاتر" می شود.

اگرچه این به طور کلی برای محیط زیست خوب به نظر می رسد، اما اطلاعیه مایکروسافت به آن تکیه نمی کند. پست وبلاگ در درجه اول در مورد پتانسیل این تکنیک برای عملکرد و بهره وری صحبت می کند. مزایای سبز فقط به طور خلاصه به عنوان "پایداری" و کاهش فشار شبکه به آن اشاره شده است. بیایید امیدوار باشیم که این فقط یک مورد از یک ناظر بدبین است که بیش از حد چارچوب بندی را تجزیه و تحلیل می کند. سیاره ما به تمام کمکی که می تواند دریافت کند نیاز دارد.