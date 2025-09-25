اپل با فناوری نمایشگر آیفون ۲۰۲۷ استانداردها را تغییر می‌دهد

در ساختار پنل‌های OLED سنتی، یک لایه‌ی پلارایزر روی نمایشگر قرار می‌گیرد تا بازتاب نور محیط را کاهش داده و کنتراست تصویر را بهبود ببخشد. با این حال، این لایه یک نقطه‌ضعف ذاتی دارد: بخشی از نور تولیدشده توسط خود پنل OLED را نیز جذب می‌کند که این امر منجر به کاهش روشنایی و کارایی کلی نمایشگر می‌شود. فناوری COE این معادله را با حذف کامل فیلم پلارایزر تغییر می‌دهد. در این رویکرد نوین، فیلتر رنگ مستقیماً روی لایه‌ی محافظ و کپسوله‌کننده‌ی OLED اعمال می‌شود. این مهندسی پیشرفته، مجموعه‌ی نمایشگر را فشرده‌تر و باریک‌تر می‌سازد و اجازه می‌دهد نور بیشتری از پنل عبور کند. نتیجه‌ی نهایی، دستیابی به روشنایی بالاتر بدون نیاز به مصرف انرژی بیشتر است که برای عمر باتری دستگاه یک مزیت کلیدی به شمار می‌رود.

با این حال، پیاده‌سازی این فناوری چالش‌های فنی خاص خود را نیز به همراه دارد. حذف لایه‌ی پلارایزر به معنای آن است که کنترل بازتاب نور و تابش خیره‌کننده به‌مراتب دشوارتر خواهد شد. برای حفظ خوانایی نمایشگر در محیط‌های پرنور و فضای باز، اپل ناچار خواهد بود به پوشش‌های ضدبازتاب پیشرفته و بهینه‌سازی مواد در سطح پیکسل‌ها متکی شود. اگر اپل این فناوری را در آیفون ۲۰۲۷ (که دهمین سالگرد معرفی آیفون X نیز هست) به کار گیرد، این اولین استفاده از فناوری COE در یک دستگاه غیرتاشو از سوی این شرکت خواهد بود. در همین حال، انتظار می‌رود سامسونگ این فناوری را زودتر و در سال ۲۰۲۶ برای گوشی گلکسی S26 اولترا به کار گیرد. سامسونگ برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ از COE در گلکسی زد فولد ۳ رونمایی کرد تا به کاهش ضخامت آن دستگاه تاشو کمک کند. شایعات حاکی از آن است که این فناوری بخشی از یک بازطراحی رادیکال برای آیفون بیستمین سالگرد خواهد بود که ممکن است شامل نمایشگری کاملاً بدون حاشیه با لبه‌های خمیده در هر چهار طرف باشد. این مدل احتمالاً پس از معرفی اولین آیفون تاشوی اپل در سال ۲۰۲۶ به بازار عرضه خواهد شد و می‌تواند عنوان بهترین گوشی اپل را از آن خود کند.

