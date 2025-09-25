راه های مختلفی برای ساخت کنسول دستی ایکس‌باکس وجود دارد

با عرضه ROG Xbox Ally تنها چند هفته دیگر در ۱۶ اکتبر، رویای یک ایکس‌باکس قابل حمل در حال تبدیل شدن به واقعیت است. همانطور که یک ویدیو جدید از یوتیوبر James Channel نشان می دهد، با یک ایکس‌باکس نسل اول و قطعات مناسب، می توانید همین حالا نسخه خودتان از یک ایکس‌باکس دستی را بسازید. فقط انتظار نداشته باشید که زیبا باشد.

"هیولای قابل حمل" جیمز، پوشش پلاستیکی بزرگ و کابل های داخلی ضخیم ایکس‌باکس اصلی را حذف می کند و ملزومات اصلی را حفظ می کند: یک مادربرد و درایو دیسک کنسول، با یک فلش درایو جدید و یک صفحه نمایش از لوازم جانبی ویدیویی آی پاد. همه این اجزا به طور ناامن بین نیمه های چپ و راست کنترلر ایکس‌باکس نصب شده اند، برای یک بسته کامل که به نظر می رسد نگهداری آن از رایانه های شخصی دستی فعلی ایسوس آسان تر نیست، اما فقط کمی. این یک مونتاژ سریع و کثیف با مقدار شگفت انگیزی از چسب فوق العاده است - یک فاصله زیاد با ایکس‌باکس ۳۶۰ دستی که توسط یوتیوبر Millomaker ساخته شده است - اما کار را انجام می دهد.

شما می توانید از قبل بازی های ایکس‌باکس را در تعداد زیادی صفحه نمایش پخش کنید یا نسخه های رایانه شخصی آنها را در تعداد فزاینده ای از رایانه های شخصی دستی بازی کنید. شما نیازی به تبدیل یک ایکس‌باکس اصلی به یک دستگاه قابل حمل ندارید، اما با توجه به اینکه مایکروسافت و ایسوس هنوز قیمت گذاری برای کنسول های دستی جدید خود را اعلام نکرده اند، شاید این جایگزین ارزان تر را در جیب خود نگه دارید.