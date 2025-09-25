مایکروسافت با الهام از طبیعت، مشکل داغ شدن تراشه‌ها را حل کرد

برخلاف سیستم‌های خنک‌کننده‌ی سنتی مانند صفحات خنک‌کننده که با چندین لایه از منبع گرما جدا شده‌اند و کارایی محدودی دارند، رویکرد میکروفلوئیدیک مایع خنک‌کننده را مستقیماً به قلب حرارت می‌رساند. در نمونه‌ی اولیه‌ی مایکروسافت، شبکه‌ای از کانال‌های بسیار باریک، شبیه به نخ، در پشت تراشه حکاکی شده است. این طراحی هوشمندانه که با الهام از ساختارهای موجود در طبیعت مانند رگبرگ‌های یک برگ گیاه یا الگوی بال پروانه شکل گرفته، به مایع اجازه می‌دهد حرارت را با سرعت و کارایی بسیار بالاتری جذب و دفع کند. مایکروسافت حتی از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی الگوی این کانال‌ها بهره برده است تا جریان مایع به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.

نتایج اولیه این فناوری بسیار امیدوارکننده است. مایکروسافت اعلام کرده که این روش می‌تواند حداکثر دمای سیلیکون را در پردازنده‌های گرافیکی تا ۶۵ درصد کاهش دهد، هرچند این عدد به نوع تراشه و بار کاری آن بستگی دارد. به گفته‌ی جیم کلی‌وین، یکی از مدیران این شرکت، این کاهش دما به مهندسان اجازه می‌دهد تا پردازنده‌ها را «بدون نگرانی از ذوب شدن» اورکلاک کنند. مزایای دیگر این فناوری شامل امکان چینش متراکم‌تر سرورها در مراکز داده (که به کاهش تأخیر شبکه کمک می‌کند) و بهره‌برداری باکیفیت‌تر از گرمای هدررفته است. با وجود این پتانسیل‌ها برای پایداری زیست‌محیطی، بیانیه‌ی مایکروسافت بیشتر بر روی افزایش عملکرد و کارایی متمرکز شده و به مزایای سبز آن تنها به‌صورت گذرا اشاره کرده است. با این حال، این پیشرفت گامی مهم در مسیر مهار مصرف انرژی صنعت فناوری محسوب می‌شود.

منبع: Engadget

