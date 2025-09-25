چگونه پخش زنده نمایشگاه بازی توکیو Xbox را تماشا کنیم

آیا کنجکاو هستید که ببینید آیا شایعات Forza Horizon 6 درست هستند؟ ممکن است زمان زیادی برای صبر کردن نداشته باشید. ارائه Xbox در نمایشگاه بازی توکیو 2025 به سرعت نزدیک میشود. میتوانید این رویداد را به صورت زنده در اینجا در تاریخ 25 سپتامبر ساعت 6 صبح به وقت ET تماشا کنید.
شایعه شده است که Forza Horizon 6 دارای محیطی در ژاپن است، و این هفته رویداد را به مکانی منطقی برای اعلامیه آن تبدیل میکند. این تنها چیزی نیست که ادامه دارد. Windows Central گزارش داد ماه گذشته که مستندات رسمی را دیده است که نشان میدهد این بازی در نمایشگاه بازی توکیو معرفی میشود. یک تهیهکننده اجرایی Xbox حتی در اوایل این ماه پستی ارسال کرد که این رویدادی خواهد بود که "نمیخواهید آن را از دست بدهید". (آیا من سادیستی هستم که امیدوارم او در حال تبلیغ چیزی مانند یک ویژگی جدید داشبورد Xbox باشد؟)
برند Xbox میتواند از مقداری جادوی مثبت استفاده کند. هفته گذشته، مایکروسافت اعلام کرد که قیمت کنسولها را برای دومین بار در کمتر از پنج ماه افزایش خواهد داد. این افزایش، که از 3 اکتبر آغاز میشود، "به دلیل تغییرات در محیط اقتصاد کلان" بود. (به نظر میرسد این پاسخ یک کپیرایتر به این سؤال است که "چگونه بدون گفتن "تعرفه" بگوییم "تعرفه"؟") این دلیل بیشتری است که شرکت دوست دارد تمرکز شما را به چیز سرگرمکننده معطوف کند.
میتوانید رویداد مایکروسافت را در زیر در 25 سپتامبر ساعت 6 صبح به وقت ET پخش کنید.