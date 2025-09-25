لیگ برتر بیسبال سیستم چالش خودکار را در سال 2026 اتخاذ خواهد کرد

سال آینده، دلیل کمتری برای خشمگین شدن از داور وجود خواهد داشت. لیگ برتر بیسبال اعلام کرد امروز اعلام کرد که سیستم چالش توپ و اعتصاب خودکار (ABS) را در فصل 2026 برای همه بازی‌های تمرینات بهاری، فصل قهرمانی و بازی‌های پس از فصل معرفی خواهد کرد. به عبارت دیگر، سال آینده راهی برای بازیکنان وجود خواهد داشت تا در صورت عدم توافق با تصمیم اولیه، تلاش کنند تا تصمیم داور را در مورد اینکه آیا یک پرتاب به عنوان اعتصاب یا توپ حساب می شود، برگردانند.

ABS از شبکه ای از دوازده دوربین برای ثبت هر پرتاب استفاده می کند. داور همچنان طبق معمول توپ یا اعتصاب را اعلام می کند، اما تحت سیستم جدید، پرتاب کننده، گیرنده یا ضربه زننده می توانند بلافاصله این تصمیم را به چالش بکشند. کادر مربیگری و سایر بازیکنان نمی توانند در مورد اینکه آیا یک چالش آغاز می شود یا خیر، نظر دهند. اگر دوربین ها نشان دهند که قسمتی از توپ به منطقه ضربه زننده برخورد می کند، پرتاب به عنوان اعتصاب محاسبه می شود. همه تیم ها یک بازی را با دو فرصت چالش شروع می کنند و فقط در صورتی آنها را از دست می دهند که چالش ناموفق داشته باشند. برای بازی هایی که به وقت اضافه می روند، اگر تیمی در شروع گیم پلی اضافی هیچ چالشی باقی نگذاشته باشد، یک چالش اضافی دریافت می کند.

بیسبال یک مسیر تدریجی را برای معرفی این فناوری طی کرده است. ABS از سال 2022 در سطح AAA آزمایش شده است و در نهایت در طول تمرینات بهاری و در بازی All-Star امسال فرصتی در لیگ های بزرگ به دست آورد. سایر ورزش ها نیز از وسایل الکترونیکی برای اطمینان از اینکه قوانین گیم پلی و امتیاز دهی ثابت هستند، استفاده کرده اند. فوتبال/فوتبال یک سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) را در چندین لیگ از جمله فیفا و لیگ برتر انگلستان اجرا کرده است. تنیس نیز در حال اتخاذ تماس های خط الکترونیکی در ویمبلدون و سایر تورنمنت ها است. حتی سیستم های الکترونیکی هم معصوم نیستند، اما با توجه به اینکه چقدر هر تلاش ورزشی سطح بالا می تواند با میلی مترها برنده یا باخته شود، داشتن یک پشتیبان برای چشم انسان یک امتیاز مثبت به نظر می رسد.