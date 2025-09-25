آمازون در حال بستن تمام فروشگاه های مواد غذایی فرش در بریتانیا است

آمازون در حال تغییر عملیات مواد غذایی خود در بریتانیا است، اعلام کرد که 14 فروشگاه آمازون فرش خود را در این کشور خواهد بست. پنج مکان باقی مانده آمازون فرش در بریتانیا به برند Whole Foods Market تبدیل خواهند شد. آمازون گفت که به جای فروشگاه های آجر و ملات، بر تحویل آنلاین مواد غذایی در منطقه تمرکز خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد که در سال 2026، انتظار دارد محصولات فاسد شدنی را به سفارشات تحویل همان روز خود برای مشتریان بریتانیایی اضافه کند، که به تازگی معرفی شد در ایالات متحده در ماه گذشته.

این اقدام پژواکی از انقباض مشابه در سال 2023 است، جایی که آمازون گفت که هم برخی از سوپرمارکت های فرش و هم برخی از فروشگاه های رفاهی Go را تعطیل می کند. بسیاری از این فروشگاه ها فناوری Just Walk Out را از آمازون برجسته کردند، که در سال 2018 در ایالات متحده و در سال 2021 در بریتانیا معرفی کرد. Just Walk Out صندوقداران را در آن فروشگاه ها حذف کرد و در عوض با استفاده از شبکه ای از دوربین ها، حسگرها و ناظران انسانی که فیدهای ویدئویی را بررسی می کنند، هزینه خرید یک فرد را محاسبه می کند و سپس پس از آن از آنها هزینه دریافت می کند. با این حال، این رویکرد نگرانی هایی را در مورد هزینه، دقت و حریم خصوصی ایجاد کرد. آمازون استفاده را متوقف کرد Just Walk Out در فروشگاه های فرش خود در ایالات متحده در سال گذشته.

به روز رسانی، 23 سپتامبر 2025، 5:55 بعد از ظهر به وقت ET: تجدید نظر شده برای تصحیح اظهارات نادرست در مورد استفاده فعلی آمازون از Just Walk Out در ایالات متحده.