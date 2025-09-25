اپل تی‌وی پلاس تریلر افراط‌گرایی داخلی خود، "دانشمند" را به طور نامحدود به تعویق انداخت

اپل انتشار سریال جدید خود به نام The Savant را تنها سه روز قبل از آن که قرار بود در تاریخ ۲۶ سپتامبر پخش شود، به تعویق انداخت، Deadline گزارش می‌دهد. این سریال داستان یک محقق، با بازی جسیکا چستین را دنبال می‌کند که به یک گروه افراطی داخلی در ایالات متحده نفوذ می‌کند. اپل هنوز تاریخ انتشار جدیدی برای این برنامه ارائه نکرده است.

"پس از بررسی دقیق، تصمیم گرفته‌ایم The Savant را به تعویق بیاندازیم." این شرکت در بیانیه‌ای به Deadline اعلام کرد. "از درک شما سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر انتشار این سریال در آینده هستیم." زمان‌بندی تعویق ناگهانی و عدم توضیح برای اینکه چرا این شرکت در حال به تعویق انداختن این نمایش است، می‌تواند گویا باشد. دیزنی نیز یک واکنش ناگهانی مشابه در توقف پخش برنامه جیمی کیمل لایو انجام داد، پس از شوخی که کیمل در مورد واکنش به قتل چارلی کرک، فعال راست گرا، انجام داد.

با توجه به اینکه The Savant به احتمال زیاد بر جلوگیری از اعمال خشونت سیاسی تمرکز دارد، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که اپل نگران است که نمایش آن چه کسی را ناراحت کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که این شرکت در تلاش است تا از هرگونه ارتباط بین نمایش تلویزیونی خود و یک ترور بسیار علنی جلوگیری کند.

اپل به طور کلی تا حد امکان از تکان دادن قایق اجتناب می کند، به ویژه زمانی که می تواند به منافع تجاری آن آسیب برساند. گزارش شده است که The Problem With Jon Stewart زمانی لغو شد که جان استوارت می خواست موضوعاتی را پوشش دهد که اپل آنها را بحث برانگیز می دانست، مانند چین و هوش مصنوعی. اپل در چین تجارت می کند، بنابراین به نظر می رسد که این شرکت از پخش هر چیزی که می تواند به عنوان انتقاد تلقی شود، نگران بود، حتی اگر گفتگوهای دشوار، پیش فرض نمایش استوارت بود. تصمیم برای کنار کشیدن The Savant، حتی اگر به نظر برسد که این شرکت نگران توهین به افراط گرایان راست گرا است، احتمالاً از یک موضع احتیاط آمیز مشابه گرفته شده است.