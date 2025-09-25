حالت هوش مصنوعی گوگل اکنون به زبان اسپانیایی صحبت می کند

حالت هوش مصنوعی گوگل به رشد سریع جهانی خود ادامه می دهد. امروز، این شرکت اعلام کرد که این افزونه به جستجوی گوگل به زبان اسپانیایی در حال عرضه است. این گزینه جدید در تمام کشورها که از حالت هوش مصنوعی پشتیبانی می کنند در دسترس است. این حرکت به اسپانیایی زبانان در سراسر جهان اجازه می دهد تا با این چت بات هوش مصنوعی به زبان انتخابی خود در هنگام پرسیدن سوالات پیچیده تر از آنچه که یک موتور جستجو معمولاً می تواند به خوبی پاسخ دهد، تعامل داشته باشند.

گسترش این بهبود هوش مصنوعی در جستجوی سنتی گوگل با سرعتی سرسام آور رخ داده است. حالت هوش مصنوعی ابتدا معرفی شد در ماه مارس و سپس در دسترس قرار گرفت در سراسر ایالات متحده در ماه مه. اولین توسعه زبان در اوایل این ماه با اضافه شدن حالت هوش مصنوعی به زبان های هندی، اندونزیایی، ژاپنی، کره ای و پرتغالی برزیلی انجام شد.