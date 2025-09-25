بهترین جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه برای سال 2025

اگر جارو کشیدن کمترین کار مورد علاقه شماست، استفاده از جاروبرقی رباتی می تواند در وقت و استرس شما صرفه جویی کند و در عین حال مطمئن شوید که خانه شما تمیز می ماند. در حالی که زمانی بیشتر جاروبرقی های رباتی در رده قیمتی بالاتری قرار داشتند، اما دیگر اینطور نیست. مطمئناً، می توانید یک غول پاک کننده 1000 دلاری با ویژگی های تمیز کردن بخرید، اما اشتباه است اگر فرض کنید که برای تهیه یک دستگاه خوب باید این مقدار پول خرج کنید.



اکنون، می توانید یک مکنده خودکار کثیفی با قدرت پاک کنندگی جدی با قیمت 500 دلار - و گاهی اوقات حتی 300 دلار یا کمتر - تهیه کنید. اما در این فضا هر چقدر پول بدهید، آش می خورید. انتظار نداشته باشید که جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه، تمام زنگ ها و سوت هایی را داشته باشند که دستگاه های ممتاز دارند، مانند قابلیت های تخلیه خودکار یا تشخیص پیشرفته کثیفی. پس از آزمایش ده ها جاروبرقی رباتی در قیمت های مختلف, من برترین انتخاب های خود را برای بهترین جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه که می توانید همین الان بخرید، محدود کرده ام.

فهرست مطالب

بهترین جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه برای سال 2025

آیا جاروبرقی های رباتی ارزشش را دارند؟

از آنجایی که من ده ها جاروبرقی رباتی را آزمایش کرده ام، اغلب از من می پرسند که آیا این ابزارها "ارزشش را دارند" و من می گویم پاسخ مثبت است. بزرگترین چیزی که آنها ارائه می دهند راحتی است: فقط یک جاروبرقی رباتی را روشن کنید و دور شوید. بقیه کارها را دستگاه انجام می دهد. اگر جارو کشیدن یکی از کمترین کارهای مورد علاقه شماست، یا فقط می خواهید زمان کمتری را برای مرتب نگه داشتن خانه خود صرف کنید، جاروبرقی رباتیک نیمه خودکار سرمایه گذاری بسیار خوبی است. بسیاری از مدل ها، البته مدل های گران تر، حتی دارای ویژگی هایی مانند ایستگاه تخلیه خودکار هستند تا نگهداری را بیشتر کاهش دهند.

چیزهای خوب دیگری نیز در مورد آنها وجود دارد، اما قبل از اینکه به آنها بپردازیم، بیایید بزرگترین نقاط ضعف را در نظر بگیریم: قدرت کمتر، ظرفیت کمتر و انعطاف پذیری کمتر. آن دو مورد اول با هم مرتبط هستند. جاروبرقی های رباتی بسیار کوچکتر از جاروبرقی های ایستاده هستند که منجر به مکش کمتری می شود. آنها همچنین کثیفی کمتری را در خود جای می دهند زیرا سطل های داخلی آنها کسری از اندازه یک قوطی یا کیسه جاروبرقی استاندارد است. خوشبختانه، برخی از مدل ها دارای ویژگی هایی مانند ایستگاه تخلیه خودکار هستند که به ظرفیت کثیفی، به ویژه در خانه هایی با موی حیوانات خانگی کمک می کند.

وقتی صحبت از انعطاف پذیری می شود، جاروبرقی های رباتی کارهایی را متفاوت از جاروبرقی های استاندارد انجام می دهند. شما می توانید برخی را با تلفن هوشمند خود کنترل کنید، برنامه های تمیز کردن را تنظیم کنید و موارد دیگر، اما وظیفه اصلی جاروبرقی های رباتی تمیز کردن کف است. از طرف دیگر، همتایان ایستاده آنها می توانند دارای پیوست های مختلفی باشند که به شما امکان می دهند مبل ها، پله ها، وسایل روشنایی و سایر مکان های صعب العبور را تمیز کنید.

چه چیزی را باید در یک جاروبرقی رباتی مقرون به صرفه جستجو کرد

هنگام جستجو برای بهترین جاروبرقی رباتی ارزان، یکی از اولین مواردی که باید در نظر بگیرید نوع کفپوش های خانه شما است. آیا بیشتر فرش، کاشی، لمینت، کف چوبی دارید؟ فرش ها نیاز به جاروبرقی هایی با قدرت مکش قوی دارند که بتوانند زباله های رانده شده به داخل گوشه و کنار را جمع کنند. متاسفانه، هیچ معیار جهانی برای اندازه گیری مکش وجود ندارد. برخی از شرکت ها سطوح پاسکال (Pa) را ارائه می دهند و به طور کلی هر چه Pa بالاتر باشد، قدرت آن بیشتر است. اما سایر شرکت ها به سطوح Pa تکیه نمی کنند و به سادگی می گویند ربات های آنها X برابر قدرت مکش بیشتری نسبت به سایر جاروبرقی های رباتی دارند.

بنابراین چگونه می توانید اطمینان حاصل کنید که بهترین جاروبرقی رباتی ارزان را برای تمیز کردن نوع کفپوش خود تهیه می کنید؟ توضیحات محصول را بخوانید. به دنبال جزئیات در مورد توانایی آن در تمیز کردن کف های سخت و فرش ها باشید و ببینید آیا حالت "حداکثر" دارد که می توانید برای افزایش مکش از آن استفاده کنید. اگر اندازه گیری Pa به شما داده می شود، اگر بیشتر کفپوش شما فرش شده است، به دنبال حدود 2000Pa باشید. به مکانیزم غلتک برس نیز توجه کنید، به خصوص اگر با موهای سگ یا سایر زباله های سرسخت که می توانند باعث گره خوردن شوند، سروکار دارید. بسیاری از مدل های ارزان قیمت از برس های مویی استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر طرح های بدون گره خوردن را برای به حداقل رساندن نگهداری ارائه می دهند.

ممکن است متوجه شوید که برخی از جاروبرقی های رباتی ارزان قیمت نیز قابلیت های ترکیبی جاروبرقی/تی را ارائه می دهند. این ربات ها دارای مخزن آب هستند، به این معنی که می توانند عملکرد تی کشیدن را ارائه دهند، جمع آوری زباله ها را افزایش داده و در نتیجه کف های براق ایجاد کنند. با این حال، این موارد زمانی که در محدوده قیمتی پایین تر خرید می کنید، کمتر رایج هستند.

اندازه نیز به دو دلیل مهم است: فاصله و نگهداری کثیفی. مشخصات ارتفاع ربات را بررسی کنید تا ببینید آیا می تواند زیر مبلمان منزل شما قرار گیرد یا خیر. بیشتر جاروبرقی های رباتی قادر به تمیز کردن زیر مبل نخواهند بود (مگر اینکه مبل بسیار بلند و بسیار عجیب باشد)، اما برخی می توانند زیر میزهای ورودی، میزهای کنار تخت و موارد مشابه قرار بگیرند. در مورد نگهداری کثیفی، به ظرفیت میلی لیتری سطل زباله ربات توجه کنید - هرچه ظرفیت بیشتر باشد، جاروبرقی می تواند کثیفی بیشتری را قبل از اینکه مجبور شوید آن را خالی کنید، جمع آوری کند.

همچنین باید قابلیت های Wi-Fi جاروبرقی رباتی را که زیر نظر دارید، دوباره بررسی کنید. در حالی که ممکن است فکر کنید این یک امر مسلم در مورد همه دستگاه های خانه هوشمند است، اما اینطور نیست. برخی از مقرون به صرفه ترین مدل ها امکان اتصال به شبکه Wi-Fi خانگی شما را ندارند. اگر جاروبرقی رباتی مانند این را انتخاب کنید، نمی توانید آن را با یک برنامه تلفن هوشمند یا با کنترل صوتی هدایت کنید. یکی دیگر از ویژگی هایی که معمولاً برای ربات های متصل به Wi-Fi محفوظ است، برنامه ریزی است، زیرا بیشتر آنها از یک برنامه تلفن همراه برای تنظیم برنامه های تمیز کردن استفاده می کنند.

اما جاروبرقی هایی که قابلیت Wi-Fi ندارند معمولاً دارای کنترل از راه دور هستند که تمام عملکردهای اساسی برنامه های تلفن همراه همراه را دارند، از جمله شروع، توقف و بازگشت به داک. و اگر نگران احتمال هک هستید، جاروبرقی رباتی که به شبکه Wi-Fi شما دسترسی ندارد، بهترین گزینه است.

تشخیص مانع و سنسورهای لبه نیز از دیگر ویژگی های کلیدی هستند که باید به دنبال آنها باشید. اولی به جاروبرقی رباتی کمک می کند تا هنگام تمیز کردن، در اطراف مبلمان حرکت کند، نه اینکه بی هدف راه خود را به داخل آن فشار دهد. بسیاری از آنها مناطق ممنوعه نیز ارائه می دهند و به شما امکان می دهند مناطقی را که نمی خواهید ربات وارد آن شود، مسدود کنید. در همین حال، سنسورهای لبه از سقوط جاروبرقی های رباتی از پله ها جلوگیری می کنند و آنها را به بهترین جاروبرقی برای خانه های چند سطحی تبدیل می کند.

نحوه آزمایش جاروبرقی های رباتی

وقتی در نظر می گیریم کدام جاروبرقی های رباتی را آزمایش کنیم، به مشخصات و لیست ویژگی های هر دستگاه و همچنین بررسی های آنلاین نگاه می کنیم تا یک ایده کلی از قابلیت های آن بدست آوریم. با هر جاروبرقی رباتی که بررسی می کنیم، آن را طبق دستورالعمل راه اندازی می کنیم و تا جایی که ممکن است از آن استفاده می کنیم - حداقل، ما هر کدام را به مدت یک هفته استفاده می کنیم و چرخه های تمیز کردن را روزانه اجرا می کنیم. ما مطمئن می شویم که هر دکمه فیزیکی که دستگاه روی آن دارد و هر ویژگی قدرت برنامه مانند زمان بندی، نقشه برداری ربات و موارد دیگر را امتحان می کنیم.

از آنجایی که ما جاروبرقی های رباتی را در خانه های خود آزمایش می کنیم، موانعی از قبل در مسیر دستگاه وجود دارد مانند میز، صندلی و سایر مبلمان - این به ما کمک می کند تا درک کنیم که دستگاه در جلوگیری از موانع چقدر توانمند است و ما عمداً موارد کوچکتری مانند کفش، اسباب بازی های حیوانات خانگی و موارد دیگر را در سر راه آنها قرار می دهیم. با جاروبرقی های رباتی که شامل پایه های تخلیه خودکار هستند، ارزیابی می کنیم که دستگاه هنگام تخلیه محتویات در پایه چقدر بلند است و تقریباً چقدر طول می کشد تا پایه (یا بدون کیسه) را با زباله پر کنیم.

نکاتی برای نگهداری از جاروبرقی رباتی

اول از همه، همیشه سطل زباله جاروبرقی رباتی خود را بعد از هر بار تمیز کردن خالی کنید، یا اگر مدل از آن پشتیبانی می کند، از ایستگاه تخلیه خودکار استفاده کنید. به سادگی سطل زباله را به محض اتمام تمیز کردن ربات جدا و خالی کنید و سپس دوباره وصل کنید تا برای دفعه بعد آماده باشد. همچنین ایده خوبی است که هر از گاهی با یک پارچه خشک به داخل سطل زباله بروید تا ذرات کوچک گرد و غبار و کثیفی چسبیده به داخل آن را پاک کنید.

علاوه بر این، شما باید به طور مرتب برس های دستگاه را بررسی کنید تا ببینید آیا موهای انسان یا حیوانات خانگی به دور آنها پیچیده شده است یا خیر، یا اینکه آیا زباله های بزرگ از عملکرد صحیح آنها جلوگیری می کند یا خیر. برخی از برس ها نسبت به سایرین در برابر تسلیم شدن در برابر موهای گره خورده بهتر هستند، اما ایده خوبی است که برس های ربات خود را صرف نظر از آن بررسی کنید - هم برس اصلی آنها و هم هر برس کوچکتر، جانبی یا گوشه ای که دارند. جدا کردن این قطعات از دستگاه اغلب آسان است (زیرا در نهایت نیاز به تعویض دارند)، بنابراین ما توصیه می کنیم هر برس را به طور کامل جدا کنید، هر گونه گره خوردگی یا زباله دیگری را که به آنها متصل است از بین ببرید و پس از آن دوباره آنها را نصب کنید. اگر جاروبرقی رباتی با قابلیت تی کشیدن دارید، باید پدهای تی ربات ها را نیز بشویید تا از هرگونه بوی نامطبوع یا ردیابی آشفتگی در اطراف خانه خود جلوگیری کنید. به طور مشابه، اگر جاروبرقی رباتی شما دارای مخزن آب است، ارزش دارد که این مخزن را به طور مرتب بشویید تا تمیز بماند.

جاروبرقی های رباتی نیز دارای فیلترهایی هستند که باید هر چند ماه یکبار تعویض شوند. دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود یا وب سایت سازنده را بررسی کنید تا ببینید چه مدت توصیه می کنند بین تعویض فیلترها فاصله بگذارید. بیشتر اوقات، این فیلترها قابل شستشو نیستند، بنابراین باید فیلترهای جدید را مستقیماً از سازنده یا از خرده فروشان دیگر مانند آمازون یا والمارت خریداری کنید.

سوالات متداول در مورد جاروبرقی رباتی مقرون به صرفه

آیا جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه برای موی حیوانات خانگی مناسب هستند؟

بله، جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه می توانند برای موی حیوانات خانگی مناسب باشند. فقط به خاطر داشته باشید که آنها به طور کلی نسبت به جاروبرقی های رباتی گران تر (و بزرگتر) قدرت مکش کمتری و سطل های زباله کوچکتری دارند. اگر موی حیوانات خانگی بزرگترین نگرانی شماست، توصیه می کنیم تا جایی که بودجه شما اجازه می دهد یک جاروبرقی رباتی گران قیمت تهیه کنید، یا به سرمایه گذاری در یک جاروبرقی بی سیم فکر کنید زیرا آنها به طور کلی قدرتمندتر هستند.

مدت زمان شارژدهی جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه چقدر است؟

جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه معمولاً 40-60 دقیقه در هر بار شارژ دوام می آورند و بهترین آنها به طور خودکار هنگام نیاز به برق بیشتر به داک شارژ خود باز می گردند.

آیا جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه روی فرش ها و کف های چوبی کار می کنند؟

بله، جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه روی هر دو فرش و کف های چوبی کار می کنند.

کدام جاروبرقی های رباتی مقرون به صرفه دارای ویژگی های نقشه برداری هستند؟

ویژگی های نقشه برداری خانه معمولاً منحصر به جاروبرقی های رباتی گران قیمت تر هستند. توضیحات محصول هر جاروبرقی رباتی را که قصد خرید آن را دارید بررسی کنید و اگر دستگاهی می خواهید که از آن پشتیبانی کند، به دنبال "نقشه برداری هوشمند" یا "نقشه برداری خانه هوشمند" در لیست ویژگی ها باشید.

