بهترین شارژرهای بی‌سیم برای سال 2025

شارژ بی‌سیم به یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای روشن نگه داشتن وسایل شما بدون دست و پنجه نرم کردن با کابل‌های درهم‌تنیده یا درگاه شارژ فرسوده تبدیل شده است. چه در حال شارژ کردن گوشی، هدفون یا ساعت هوشمند خود باشید، یک شارژر بی‌سیم خوب شما را از دردسر وصل کردن نجات می‌دهد و حتی می‌تواند سرعت شارژ سریع‌تری را با استاندارد مناسب ارائه دهد.



بهترین گزینه‌ها در سال 2025 فراتر از پدهای ساده هستند. شارژرهای بی‌سیم 3 در 1 را خواهید یافت که چندین دستگاه را به طور همزمان شارژ می‌کنند، یک شارژر بی‌سیم مغناطیسی که روی گوشی شما می‌چسبد و حتی طرح‌های تاشو یا مناسب سفر که مانند شارژرهای قابل حمل در حال حرکت کار می‌کنند. بسیاری از جدیدترین مدل‌ها دارای گواهینامه Qi2 هستند که به معنای راندمان بهتر و سازگاری گسترده‌تر است.



اگر به دنبال چیزی برای نگهداری در کنار تخت خود یا یک ایستگاه شارژ بی‌سیم کامل برای میز کار خود هستید، انتخاب‌های زیادی با کیفیت ساخت عالی و عملکرد کاربردی وجود دارد. انتخاب مناسب بستگی به این دارد که به چند دستگاه نیاز دارید که به طور همزمان شارژ شوند و بیشتر در کجا از آن استفاده خواهید کرد.

چه چیزی را در یک شارژر بی‌سیم باید در نظر گرفت

از شارژر خود کجا و چگونه استفاده خواهید کرد؟

عملکرد شارژ بی‌سیم

کیفیت و محتویات جعبه

سوالات متداول شارژرهای بی‌سیم

بهترین شارژرهای بی‌سیم برای سال 2025

در حالی که خرید یک پد شارژ بی‌سیم بهینه شده برای تلفن خاصی که اکنون دارید وسوسه‌انگیز است، در برابر این وسوسه مقاومت کنید. در عوض، به انواع دستگاه‌ها (از جمله تلفن‌ها) فکر کنید که می‌توانید در آینده نزدیک از آن‌ها استفاده کنید. اگر مطمئن هستید که برای مدت طولانی از آیفون استفاده خواهید کرد، یک شارژر بی‌سیم مغناطیسی سازگار با Apple MagSafe سریعتر و راحت‌تر خواهد بود. با این حال، اگر از تلفن‌های Android استفاده می‌کنید یا فکر می‌کنید ممکن است طرف خود را تغییر دهید، به یک طراحی جهانی‌تر نیاز دارید. اگر لوازم جانبی دیگری مانند هدفون بی‌سیم یا ساعت هوشمندی دارید که از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند، شاید بهتر باشد از یک شارژر بی‌سیم 3 در 1 یا ایستگاه شارژ بی‌سیم کامل استفاده کنید.

از شارژر خود کجا و چگونه استفاده خواهید کرد؟

به احتمال زیاد یک مورد استفاده خاص را برای شارژر خود در نظر دارید. ممکن است آن را در کنار تخت خود روی میز کنار تخت خود برای شارژ سریع در صبح بخواهید، یا روی میز خود برای اعلان‌های سریع. حتی ممکن است آن را در کیف خود برای شارژ راحت در سفر به جای شارژرهای قابل حمل یا پاوربانک‌های حجیم نگه دارید. به این فکر کنید که کجا می‌خواهید از این لوازم جانبی استفاده کنید و می‌خواهید با دستگاه(های) که شارژ می‌کند در حین روشن شدن چه کاری انجام دهید. به عنوان مثال، اگر فقط می‌خواهید بتوانید تلفن خود را در پایان یک روز طولانی رها کنید و بدانید که صبح روشن می‌شود، یک پد شارژ بی‌سیم ممکن است برای استفاده در کنار تخت بهتر باشد. با این حال، اگر آیفون دارید و می‌خواهید در ساعات شبانه از ویژگی Standby استفاده کنید، یک پایه بهتر خواهد بود.

برای شارژر بی‌سیم میز، یک پایه به شما امکان می‌دهد تا به راحتی در طول روز به اعلان‌های تلفن نگاهی بیندازید. بدون شک، برای مسافرت، یک پد شارژ سبک بهترین است، زیرا فضای کمتری را در کیف شما نسبت به یک پایه اشغال می‌کند. بسیاری از پاوربانک‌ها همچنین دارای پدهای شارژ بی‌سیم داخلی هستند، بنابراین یکی از این‌ها ممکن است برای کسانی که همیشه در حال حرکت هستند، منطقی‌تر باشد. برخی از شارژرهای تاشو نیز برای مسافرت طراحی شده‌اند و به صورت صاف جمع می‌شوند تا فضای کمتری را اشغال کنند.

عملکرد شارژ بی‌سیم

اگرچه شارژ بی‌سیم معمولاً کندتر از معادل سیمی خود است، اما سرعت و وات همچنان ملاحظات مهمی هستند. یک شارژر سریع می‌تواند در زمانی که برای عوض کردن لباس‌ها طول می‌کشد، نیروی کافی را برای یک شب طولانی در بیرون از خانه تامین کند. به دنبال گزینه‌هایی باشید که وعده شارژ سریع‌تر را می‌دهند و از استانداردهایی مانند شارژ دارای گواهینامه Qi2 برای بهترین تعادل بین کارایی و سازگاری پشتیبانی می‌کنند.

به طور کلی، یک شارژر 15 واتی برای اکثر موقعیت‌ها بیش از حد سریع است و برای استخراج آن سطح از عملکرد از یک آیفون به یک شارژر سازگار با MagSafe نیاز دارید. با این حال، حتی شارژرهای کندتر 7.5 واتی و 10 واتی نیز برای روشن کردن یک شبه به اندازه کافی سریع هستند. اگر چیزی وجود داشته باشد، باید بیشتر نگران پشتیبانی از کیس‌ها باشید. در حالی که بسیاری از مدل‌ها می‌توانند نیرو را از طریق یک کیس نسبتاً ضخیم (معمولاً 3 میلی‌متر تا 5 میلی‌متر) ارائه دهند، گهگاه با نمونه‌هایی مواجه می‌شوید که فقط با تلفن‌های بدون قاب کار می‌کنند.

برخی از شارژرهای اختصاصی وجود دارند که اگر تلفن مناسبی داشته باشید، سد 15 واتی را می‌شکنند. جدیدترین پد شارژ MagSafe اپل می‌تواند تا 25 وات توان بی‌سیم را به آیفون‌های سازگار در صورت جفت شدن با یک آداپتور 30 واتی یا 35 واتی ارائه دهد - دومی یکی دیگر از اجزایی است که باید درست دریافت کنید تا مطمئن شوید کل معادله تا حد امکان سریع کار می‌کند.

کیفیت و محتویات جعبه

به این توجه کنید که چه چیزی در جعبه گنجانده شده است. برخی از شارژرهای بی‌سیم شامل آداپتورهای برق نیستند و برخی دیگر ممکن است حتی از شما بخواهند کابل شارژ USB-C تلفن خود را دوباره استفاده کنید. چیزی که ممکن است به نظر یک معامله باشد، اگر مجبور شوید برای استفاده صحیح از آن، موارد اضافی بخرید، ممکن است گران تمام شود. همانطور که در بالا ذکر شد، باید مطمئن شوید که تمام اجزای مورد نیاز برای استفاده از شارژر بی‌سیم می‌توانند سطح توانی را که نیاز دارید ارائه دهند - شما فقط به اندازه ضعیف‌ترین پیوند خود قوی هستید (یا در این مورد، سریع هستید).

تناسب و پرداخت نیز ارزش توجه دارند. احتمالاً هر روز از شارژر بی‌سیم خود استفاده خواهید کرد، بنابراین حتی تفاوت‌های کوچک در کیفیت ساخت می‌تواند تفاوت بین لذت و ناامیدی را ایجاد کند. اگر شارژر شما از فناوری سازگار با MagSafe استفاده نمی‌کند، سطوح بافتی مانند پارچه یا پلاستیک لاستیکی به احتمال زیاد تلفن شما را در جای خود نگه می‌دارند. پایه باید به اندازه کافی چسبنده یا سنگین باشد تا شارژر به اطراف سر نخورد. همچنین بررسی کنید که آیا شارژر بی‌سیمی که در نظر دارید می‌تواند از تلفن‌های مجهز به کیس پشتیبانی کند یا خیر - مشخصات معمولاً در توضیحات یا مشخصات شارژر ذکر شده است.

همچنین باید به راحتی‌های جزئی نیز فکر کنید. چراغ‌های وضعیت برای نشان دادن محل صحیح تلفن مفید هستند، اما یک نور بیش از حد روشن می‌تواند حواس‌پرتی ایجاد کند. در حالت ایده‌آل، نور پس از یک دوره زمانی مشخص کم‌نور یا خاموش می‌شود. و در حالی که ما در مورد لبه‌ها و سینی‌هایی که سازگاری را محدود می‌کنند، هشدار می‌دهیم، ممکن است همچنان موانعی بخواهید تا از افتادن دستگاه خود از روی جایگاه خود در ایستگاه شارژ جلوگیری کنید.

سوالات متداول شارژرهای بی‌سیم

آیا شارژرهای بی‌سیم در صورت داشتن قاب گوشی کار می‌کنند؟

اگر قاب را روی گوشی خود بگذارید، بسیاری از شارژرهای بی‌سیم کار می‌کنند. به طور کلی، یک قاب تا ضخامت 3 میلی‌متر باید با اکثر شارژرهای بی‌سیم سازگار باشد. با این حال، برای اطمینان از پشتیبانی از یک قاب، باید راهنمای سازنده را بررسی کنید.

چگونه بفهمم که آیا تلفن من از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند؟

بررسی مشخصات تلفن باید به شما بگوید که آیا تلفن شما با شارژ بی‌سیم سازگار است یا خیر. ممکن است کلماتی مانند "شارژ بی‌سیم Qi" یا "سازگار با شارژ بی‌سیم" را ببینید.

آیا سیم‌ها تلفن شما را سریعتر شارژ می‌کنند؟

اغلب اوقات، شارژ سیمی سریعتر از شارژ بی‌سیم خواهد بود. با این حال، شارژ سیمی نیز بستگی به سرعت کابل شارژ و میزان توانی دارد که برای حمل طراحی شده است. یک کابل شارژ سریع که می‌تواند تا 120 وات توان را انتقال دهد، سریعتر از یک شارژر بی‌سیم خواهد بود.