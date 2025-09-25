Spotify اکنون مستقیماً با نرم‌افزارهای DJ ادغام می‌شود

Spotify به تازگی ادغام با نرم‌افزارهای محبوب DJ مانند rekordbox، Serato و djay را اعلام کرد. این کار ساخت مجموعه‌ها از لیست‌های پخش و انجام کارهای جالبی مانند ترکیب آهنگ‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کند.

این شرکت می‌گوید که کاربران "قادر خواهند بود به کل کتابخانه و لیست‌های پخش خود مستقیماً در نرم‌افزار DJ دسکتاپ دسترسی داشته باشند"، فقط با یک شرط. این فقط برای مشترکین Premium است. این ادغام در 51 بازار جهانی در دسترس است.

به نظر می‌رسد شروع کار بسیار آسان است. فقط مستقیماً در داخل نرم‌افزار DJ مورد نظر وارد یک حساب Premium شوید. تقریباً تمام.

شایان ذکر است که این یک ایده کاملاً جدید نیست. Spotify سال‌ها چیزی مشابه را ارائه می‌کرد، اما پشتیبانی از پلتفرم‌های DJ شخص ثالث را در سال 2020 متوقف کرد. این یک تصمیم تجاری بود که اعتقاد بر این بود که مبتنی بر محدودیت‌های حقوقی است.

این پلتفرم اخیراً مشغول بوده است. Spotify اخیراً پخش بدون افت کیفیت و یک ویژگی پیام رسانی درون برنامه ای را معرفی کرده است. با این حال، هنوز هم به هنرمندان پول بسیار کمی می‌پردازد در حالی که تقریباً 17 میلیارد دلار در سال درآمد کسب می‌کند. همچنین شایان ذکر است که مدیرعامل دانیل اک سرمایه گذاری زیادی در یک شرکت هوش مصنوعی نظامی به نام Helsing دارد.