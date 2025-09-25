صفحه کلید جدید لاجیتک می تواند با هر نوع نوری شارژ شود

لاجیتک Signature Slim Solar+ K980 را عرضه کرده است، یک صفحه کلید خورشیدی جدید که برای زمانی که باتری آن کم می شود، نیازی نیست آن را زیر نور خورشید قرار دهید. این شرکت می گوید که می تواند از "نور هر منبع نوری برای شارژ ماندن و آماده استفاده بودن استفاده کند" و می توانید پس از شارژ کامل، تا چهار ماه در تاریکی مطلق از آن استفاده کنید. تا زمانی که منبع نور به روشنایی 200 لوکس برسد، که نور کم در طول روز در نظر گرفته می شود، می تواند صفحه کلید را شارژ کند. آرت اوگنیم، مدیر کل گروه محصولات اصلی در لاجیتک، گفت: "حتی نیاز به فکر کردن در مورد شارژ می تواند حواس پرتی باشد، بنابراین ما Signature Slim Solar+ را طوری طراحی کردیم که این موضوع را به طور کامل از سر راه شما بردارد."

نیازی نیست به وصل کردن صفحه کلید یا تعویض باتری آن فکر کنید: این صفحه کلید توسط یک باتری قابل شارژ تغذیه می شود که لاجیتک می گوید تا 10 سال دوام می آورد. اما اگر مشکلی پیش آمد، این شرکت به The Verge گفت که می توانید خودتان آن را تعویض کنید، زیرا در پلاستیک قرار گرفته و توسط iFixit به فروش می رسد. صفحه کلید نور را از طریق نواری در بالای خود کلیدها جذب می کند، که از یک مکانیسم سوئیچ قیچی استفاده می کنند و در یک طرح اندازه کامل با یک صفحه شماره جداگانه قرار دارند. این صفحه کلید با چندین سیستم عامل سازگار است و می توانید آن را با حداکثر سه دستگاه چند سیستم عاملی پیوند دهید و با کلیدهای Easy-Switch از یکی به دیگری بپرید. اگر از برنامه Logi Options+ استفاده می کنید، می توانید کلید اکشن آن را برای خودکارسازی کارهای ساده و سفارشی کردن کلید راه اندازی هوش مصنوعی آن برای راه اندازی فوری چت بات هوش مصنوعی مورد نظر خود برنامه ریزی کنید.

Signature Slim Solar+ K980 اکنون با قیمت 100 دلار در دسترس است. لاجیتک همچنین در حال فروش یک مدل تجاری با گیرنده USB-C با قیمت 110 دلار و یک مدل انحصاری آمریکای شمالی با طرحی مخصوص مک با قیمت 110 دلار است.