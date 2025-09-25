این آخرین فرصت برای دریافت سه ماه اشتراک رایگان طرح خانوادگی Apple Music است

Apple Music یک پیشنهاد عالی برای کسانی که به طرح خانوادگی علاقه مند هستند، ارائه می دهد. مشترکین جدید می توانند سه ماه اشتراک رایگان این طرح را دریافت کنند — که به طور معمول 17 دلار در ماه است و در کل دوره 51 دلار صرفه جویی می شود. فقط توجه داشته باشید که آخرین روزی که می توانید این تبلیغ را دریافت کنید 24 سپتامبر است.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد تا به پلتفرم دسترسی داشته باشند. این طرح از دستگاه‌های مختلف پشتیبانی می‌کند و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم هیچ کس دیگری را مختل نمی‌کند.

Apple Music در واقع در لیست بهترین پلتفرم‌های پخش موسیقی ما در صدر قرار دارد، و دلیل خوبی هم دارد. صدای عالی دارد و استفاده از آن آسان است. چیز دیگری هم هست؟ تمام موسیقی با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس است و لیست پخش شخصی سازی شده زیادی وجود دارد. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های Android در دسترس است، اما واقعاً در محصولات Apple می درخشد. به این ترتیب، برنامه های وب و ویندوز PC به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. به درستی به هنرمندان پرداخت نمی کند، اما این در مورد هر پلتفرم پخش موسیقی صادق است. Apple Music بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک معیار فوق العاده پایین است.

پیشنهاد برای مشترکین جدیدی که در دستگاه های واجد شرایط از آن استفاده می کنند. به طور خودکار با قیمت 16.99 دلار در ماه تمدید می شود تا زمانی که لغو شود. نیاز به اشتراک گذاری خانوادگی دارد. شرایط اعمال می شود.

