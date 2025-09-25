خرید شارژر 25 واتی MagSafe اپل با پایین‌ترین قیمت ثبت شده

چه یک آیفون 17 جدید خریده باشید و چه مدل قدیمی‌تری داشته باشید، می‌توانید یکی از شارژرهای خود اپل را با تخفیف و به لطف یک فروش ویژه تهیه کنید. شارژر 25 واتی MagSafe اپل با کابل دو متری با قیمت 35 دلار به فروش می‌رسد - 29 درصد تخفیف نسبت به قیمت معمول.

باور کنید یا نه، این تخفیف در واقع نسخه دو متری را ارزان‌تر از نسخه یک متری می‌کند. نسخه دوم در حال حاضر 39 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.

اگر آیفون 16، آیفون 17 یا آیفون ایر دارید، این کابل می‌تواند دستگاه شما را با 25 وات شارژ کند، به شرطی که به یک آداپتور برق 30 واتی در انتهای دیگر متصل باشد. در حالی که برای رسیدن به سریع‌ترین سرعت شارژ MagSafe به یک آیفون جدیدتر نیاز دارید، این شارژر می‌تواند به صورت بی‌سیم باتری هر آیفون از هشت سال گذشته (آیفون 8 و مدل‌های بعدی) را شارژ کند. با آیفون‌های قدیمی‌تر، سرعت شارژ به 15 وات می‌رسد. این کابل با قاب‌های شارژ بی‌سیم AirPods نیز کار می‌کند - برای Qi2.2 و شارژ Qi تأیید شده است.

شارژر MagSafe یکی از لوازم جانبی مورد علاقه ما برای آیفون است و اگر در حال خرید یکی از جدیدترین مدل‌ها هستید، به خوبی با آیفون جدید شما جفت می‌شود. اگر در مورد آن مردد هستید، حتماً بررسی‌های ما از آیفون 17، آیفون پرو/پرو مکس و آیفون ایر را بررسی کنید.

پوشش ما از بهترین تخفیفات اپل را برای تخفیف‌های بیشتر بررسی کنید و EngadgetDeals@ را در X برای آخرین تخفیف‌های فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.