Yakuza Kiwami 3 رسمی شد و سال آینده با یک بازی فرعی جایزه جدید منتشر می‌شود

پس از اینکه استودیو Ryu Ga Gotoku سگا به طور تصادفی فاش کرد وجود این بازی را هفته گذشته، Yakuza Kiwami 3 به طور رسمی توسط توسعه دهنده در طول ارائه RGG Summit خود اعلام شد. مانند Yakuza Kiwami و Yakuza Kiwami 2 پیش از آن، Yakuza Kiwami 3 یک بازسازی کامل از یک ورودی اولیه در این سری طولانی مدت است، در این مورد Yakuza 3 سال 2009، که در اصل بر روی پلی استیشن 3 عرضه شد.

Yakuza Kiwami 3 یک بازسازی اساسی دیگر از RGG است که دارای گرافیک مدرن، گیم پلی پیشرفته و صحنه های برش جدید است. این بازی ماجراهای کازوما کیریو (در این مرحله از داستان) میانسال را ادامه می دهد، که به طور موقت حرفه جنایی خود را به حالت تعلیق در می آورد تا به اداره یک یتیم خانه کمک کند که در ورودی های بعدی این مجموعه بسیار مهم خواهد شد. Yakuza Kiwami 3 همچنین با یک بازی فرعی رایگان به نام Dark Ties همراه است که بر روی حریف کیریو، یوشیتکا ماین، تمرکز دارد.

Yakuza Kiwami 3 و Dark Ties در 12 فوریه 2026 برای PS4 و PS5، Xbox و PC (Steam) و همچنین Switch 2 منتشر خواهند شد. Yakuza Kiwami و Yakuza Kiwami 2 هر دو اواخر امسال به Switch 2 می آیند و RGG همچنین اعلام کرده است که Yakuza 0: Director’s Cut در 8 دسامبر به PS5، Xbox و PC می آید. نسخه گسترده شده از آنچه بسیاری آن را بهترین بازی یاکوزا در تمام دوران می دانند تا کنون انحصاری Switch 2 بوده است.

اجلاس RGG این هفته همچنین یک به‌روزرسانی مختصر از بازی بعدی استودیو به ما داد، Stranger Than Heaven ، که هنوز اطلاعات بسیار کمی درباره آن داریم، به جز اینکه از سری Like a Dragon و Judgement جدا است و در دوره‌های زمانی متعددی در قرن بیستم تنظیم شده است. این بازی هنوز چندین سال تا انتشار فاصله دارد، اما یک تریلر پشت صحنه جدید، بریده هایی از فیلم های درون بازی و جلسات ضبط حرکت با بازیگران را نشان می دهد.

در زمان نوشتن این مطلب، ما هنوز منتظر اعلام بازی بعدی Like a Dragon هستیم که آخرین ورودی آن، Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii با عنوان فوق العاده امسال است.