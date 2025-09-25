نحوه استفاده از ترجمه زنده با AirPods

با ورود iOS 26، ویژگی ترجمه زنده اپل برای AirPods اکنون آماده استفاده است. این ویژگی در مدل‌های قدیمی‌تر ایربادز این شرکت نیز موجود است، بنابراین برای دسترسی به آن نیازی به AirPods Pro 3 جدید ندارید. با این حال، الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد، بنابراین بیایید قبل از شروع ترجمه مکالمات، به آنچه نیاز دارید بپردازیم.

الزامات سخت افزاری

ترجمه زنده در AirPods فقط در مدل‌هایی با تراشه H2 کار می‌کند. این شامل AirPods 4 با ANC، AirPods Pro 2 و AirPods Pro 3 می شود. شما همچنین به یک آیفون نیاز دارید که بتواند Apple Intelligence را اجرا کند، که iPhone 15 Pro، Pro Max یا هر یک از اعضای سری iPhone 16 یا iPhone 17 است.

پس از آماده شدن سخت افزار خود، باید مطمئن شوید که Apple Intelligence در برنامه تنظیمات در iPhone شما روشن است. همچنین باید مطمئن شوید که برنامه ترجمه اپل نصب شده است زیرا برای تغذیه کل این فرآیند مورد نیاز است. در نهایت، AirPods شما باید روی آخرین سیستم عامل باشد و می توانید آن را در منوی تنظیمات AirPods در iPhone خود بررسی کنید.

مرحله 1: دانلود زبان ها برای ترجمه زنده

Apple

اولین قدم برای استفاده از ترجمه زنده، دانلود زبان هایی است که به آن نیاز دارید. مهمتر از آن، شما باید هم زبانی را که صحبت می کنید و هم زبانی را که شخص دیگر صحبت می کند دانلود کنید. به عنوان مثال، اگر در حال ترجمه اسپانیایی به انگلیسی هستید، باید هر دو بسته زبان اسپانیایی و انگلیسی را دانلود کنید (بله، حتی اگر سیستم تلفن شما از قبل روی انگلیسی تنظیم شده باشد). من توصیه می کنم قبل از سفر، تمام زبان هایی را که فکر می کنید به آن نیاز دارید، دانلود کنید، به این ترتیب سعی نمی کنید در لحظه ای که به آنها نیاز دارید، این کار را انجام دهید.

پس از انجام این کار، تمام پردازش های ترجمه زنده در iPhone شما انجام می شود و اطلاعات مکالمه شما خصوصی است. شما همچنین می توانید از ترجمه زنده به صورت آفلاین نیز استفاده کنید، بنابراین لازم نیست نگران پیدا کردن اتصال Wi-Fi یا خرید سیم کارت محلی باشید.

نحوه تکمیل فرآیند دانلود:

AirPods خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به iPhone شما متصل هستند. به برنامه تنظیمات بروید و روی نام AirPods خود در منوی اصلی ضربه بزنید. در بخش ترجمه، روی Languages ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن روی نماد دانلود (پیکان رو به پایین در سمت راست)، زبان هایی را که می خواهید دانلود کنید انتخاب کنید. این صفحه نشان می دهد که چه زبان هایی را دانلود کرده اید و کدام یک در دسترس هستند. در زمان راه اندازی، ترجمه زنده با انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی و اسپانیایی کار می کند. پشتیبانی از ایتالیایی، ژاپنی، کره ای و چینی (ساده شده) تا پایان سال ارائه می شود.

مرحله 2: تنظیم یک مکالمه

Apple

پس از دانلود زبان های مورد نیاز، باید قبل از شروع صحبت، یک مکالمه ترجمه زنده را تنظیم کنید. این به برنامه ترجمه می گوید که به کدام زبان گوش دهد و آن را به کدام زبان ترجمه کند.

برای تنظیم یک مکالمه ترجمه زنده، باید:

AirPods خود را در گوش خود قرار دهید و مطمئن شوید که به iPhone شما متصل هستند. دوبار بررسی کنید که Apple Intelligence روشن باشد. یک راه سریع برای تأیید این امر، این است که کلید کنترل دوربین را طولانی فشار دهید یا دکمه های روشن/خاموش و افزایش صدا را به طور همزمان فشار دهید تا رابط هوش بصری ظاهر شود. به برنامه ترجمه بروید و روی "زنده" در منوی پایین ضربه بزنید. زبانی را که شخص دیگر صحبت می کند انتخاب کنید. زبانی را که می خواهید AirPods شما به آن ترجمه کند، انتخاب کنید.

مرحله 3: استفاده از ترجمه زنده

پس از تکمیل تمام مراحل تنظیم، برای یک جلسه ترجمه زنده آماده هستید. روش های مختلفی برای فعال کردن این ویژگی وجود دارد که برخی از آنها به شما امکان می دهند بدون نیاز به دسترسی به تلفن خود این کار را انجام دهید.

تمام راه هایی که می توانید ترجمه زنده را شروع کنید:

به برنامه ترجمه بروید، Live را از منو انتخاب کنید و سپس روی Start Translation ضربه بزنید.

دکمه Action را در iPhone خود تنظیم کنید تا هنگام استفاده از AirPods، به طور خودکار ترجمه زنده را شروع کند.

ساقه های هر دو AirPods را به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.

با گفتن "Siri, start Live Translation." از Siri بپرسید.

با کشیدن انگشت از گوشه سمت راست بالای صفحه خود، Control Center را باز کنید، سپس روی Translate ضربه بزنید.

نحوه استفاده از ترجمه زنده در یک مکالمه:

پس از انجام یکی از پنج گزینه فوق، جلسه شما شروع می شود. اگر برنامه ترجمه را باز نکنید، یک اعلان مشاهده خواهید کرد و یک نماد ترجمه زنده در Dynamic Island باقی می ماند. همچنین یک زنگ در AirPods خود می شنوید و Siri به شما اطلاع می دهد که ترجمه شروع شده است. به صحبت های شخص دیگر گوش دهید. AirPods آنچه را که شخص می گوید به زبان انتخابی شما ترجمه می کند. حذف نویز فعال (ANC) به طور خودکار روشن می شود تا صدای بلندگو و نویز محیطی را کاهش دهد تا بتوانید روی گفتار ترجمه شده Siri تمرکز کنید. در تنظیمات بسیار پر سر و صدا، می توانید علاوه بر AirPods از میکروفون های iPhone خود برای بهبود عملکرد استفاده کنید. برای انجام این کار، به سادگی تلفن خود را به شخص در حال صحبت نزدیکتر کنید. پاسخ خود را همانطور که در یک مکالمه عادی انجام می دهید بیان کنید. از تب Live در برنامه Translate برای نمایش یک رونویسی در iPhone خود به شخصی که با او صحبت می کنید استفاده کنید. همچنین می توانید دکمه پخش را فشار دهید تا یک ترجمه شنیدنی از طریق بلندگوی iPhone خود بشنوید. شخصی که با او صحبت می کنید نیز می تواند از AirPods برای شنیدن پاسخ های ترجمه شده شما استفاده کند. آنها به یک مجموعه AirPods سازگار، یک iPhone که از Apple Intelligence پشتیبانی می کند و برای تنظیم و شروع یک ترجمه زنده خود نیاز دارند. برای متوقف کردن ترجمه زنده، روی دکمه X در برنامه Translate ضربه بزنید.

یک نکته احتیاطی

ویژگی ترجمه زنده اپل در حال حاضر هنوز در مرحله بتا است. و از آنجایی که این ابزار برای ترجمه به مدل‌های مولد متکی است، این شرکت هشدار می‌دهد که نتایج ممکن است «نادرست، غیرمنتظره یا توهین‌آمیز» باشد. شما می خواهید هر گونه اطلاعات مهم - مانند آدرس ها، مسیرها و اطلاعات تماس - را برای دقت دوباره بررسی کنید.