جستجوی زنده هوش مصنوعی گوگل اکنون برای همه کاربران برنامه ایالات متحده در دسترس است

جستجوی زنده اکنون برای کاربران برنامه گوگل در ایالات متحده در دسترس است و جستجوی چندوجهی و همزمان را با پشتیبانی هوش مصنوعی ارائه می دهد. این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد تا مکالمات همزمان با جستجوی گوگل در حالت هوش مصنوعی داشته باشند، در حالی که فید دوربین تلفن خود را با برنامه به اشتراک می گذارند. جستجو قادر خواهد بود ببیند و تفسیر کند که دوربین کاربر روی چه چیزی متمرکز شده است و پیوندهای مرتبط را برای زمینه عمیق تر و همچنین راهنمایی زنده ارائه دهد.