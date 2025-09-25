جستجوی زنده هوش مصنوعی گوگل اکنون برای همه کاربران برنامه ایالات متحده در دسترس است

جستجوی زنده اکنون برای کاربران برنامه گوگل در ایالات متحده در دسترس است و جستجوی چندوجهی و همزمان را با پشتیبانی هوش مصنوعی ارائه می دهد. این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد تا مکالمات همزمان با جستجوی گوگل در حالت هوش مصنوعی داشته باشند، در حالی که خود را با برنامه به اشتراک می گذارند. جستجو قادر خواهد بود ببیند و تفسیر کند که دوربین کاربر روی چه چیزی متمرکز شده است و پیوندهای مرتبط را برای زمینه عمیق تر و همچنین راهنمایی زنده ارائه دهد.
ویژگی جدید از طریق یک نماد جدید "زنده" در زیر نوار جستجو در برنامه گوگل قابل دسترسی است. همچنین می توان از Google Lens با انتخاب گزینه Live در پایین صفحه استفاده کرد. اشتراکگذاری دوربین بهطور پیشفرض در اینجا فعال میشود تا امکان مکالمه فوری رفت و برگشتی در مورد هر چیزی که جلوی شما است فراهم شود.
جستجوی زنده اکنون از طریق برنامه گوگل در iOS و Android در دسترس است. این عرضه گستردهتر در حال حاضر فقط از زبان انگلیسی پشتیبانی میکند.