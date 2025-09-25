اینستاگرام به ۳ میلیارد کاربر ماهانه رسید

تقریباً پس از 15 سال، اینستاگرام از یک نقطه عطف جدید عبور کرد: مارک زاکربرگ در یک پست در Threads به اشتراک گذاشت که این برنامه اکنون به 3 میلیارد کاربر ماهانه می رسد. این رقم در سال 2022، 2 میلیارد کاربر ماهانه بود.

متا به طور منظم تعداد کاربران ماهانه یا روزانه را برای "خانواده" برنامه های خود به اشتراک نمی گذارد، اما فیس بوک در سال 2023 به 2 میلیارد کاربر روزانه رسید. واتس اپ در سال 2020 از 2 میلیارد کاربر ماهانه عبور کرد. این شرکت در سه ماهه گذشته 3.48 میلیارد "فرد فعال روزانه" در فیس بوک، واتس اپ و مسنجر گزارش داد.

متا آخرین معیار را در حالی به اشتراک گذاشت که گزارش شده برنامه ریزی برای برخی تغییرات اساسی در اینستاگرام دارد. طبق گزارش بلومبرگ، متا به زودی Reels را به بخش برجسته تری از برنامه تبدیل خواهد کرد. آدام موسری، مدیر اجرایی اینستاگرام، به این نشریه گفت که کاربران نوار پیمایش طراحی شده مجددی را خواهند دید که "پیام رسانی خصوصی و Reels را برجسته می کند." این شرکت همچنین آزمایشی را در کره جنوبی و هند اجرا خواهد کرد که به کاربران این امکان را می دهد تا Reels را به عنوان فید پیش فرض برای برنامه تنظیم کنند. (برنامه iPad جدیداً معرفی شده اینستاگرام از قبل Reels را به عنوان فید پیش فرض در نظر می گیرد تا "نحوه استفاده افراد از صفحه نمایش های بزرگتر را منعکس کند"، این شرکت گفته است.)

احتمالاً تصادفی نیست که این تغییرات همزمان با نزدیک شدن دولت ایالات متحده به توافقی است که نسخه آمریکایی TikTok را تا حد زیادی در اختیار سرمایه گذاران مستقر در ایالات متحده قرار می دهد. با وجود بیش از یک سال عدم اطمینان در مورد آینده این برنامه در ایالات متحده، TikTok هنوز یک رقیب جدی برای متا به طور کلی و اینستاگرام به طور خاص است.