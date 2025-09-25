دماسنج ThermoWorks Thermapen One در حال حاضر 30 درصد تخفیف دارد

وقتی صحبت از پختن گوشت به میان میآید، یافتن نقطه شیرین و بسیار مهم بین پخت کم و پخت بیش از حد میتواند هر بار دشوار باشد. این، مگر اینکه از یکی از دماسنجهای خواندنی فوری ThermoWorks استفاده کنید که ما مدت زیادی است طرفداران بزرگی از آن هستیم. و در حال حاضر دماسنج مورد علاقه ما به پایینترین رکورد 76 دلار در رنگهای منتخب رسیده است، به عنوان بخشی از فروش پاییزی برند. معمولاً با قیمت 109 دلار به فروش میرسد، اگر اکنون یکی بخرید، 33 دلار صرفهجویی میکنید.
Thermoapen One دماهای دقیق را در یک لحظه (به طور خاص یک ثانیه یا کمتر) ثبت میکند، که میتواند تفاوت بین یک استیک نیمپز بینقص و استیکی باشد که نیاز به جویدن زیاد دارد. این مدل همچنین دارای یک صفحه نمایش با نور پس زمینه چرخان خودکار است که به شما امکان میدهد به راحتی خوانش را بدون توجه به نحوه نگه داشتن آن مشاهده کنید. همچنین دارای ویژگیهای مفید بیدار شدن و خواب خودکار است که باز هم، زمانی که میزان پخت در چند ثانیه مشخص میشود، مفید هستند. رتبه ضد آب IP67 به این معنی است که لازم نیست نگران پاشیده شدن آب به آن باشید. با این حال، دماسنج برای ماشین ظرفشویی مناسب نیست، بنابراین این را در نظر داشته باشید.
Thermoapen One جایزه بهترین دماسنج ما را به خانه برد، بنابراین این قطعا معاملهای است که ما با اطمینان توصیه میکنیم از آن استفاده کنید، اما این تنها معامله موجود در حال حاضر نیست. حراج ThermoWorks همچنین شامل پیشنهادهایی برای دماسنجهای زنگ هشدار کباب پز، پاوربانکها، لوازم آشپزخانه و موارد دیگر است. میتوانید همه معاملات را در اینجا بررسی کنید.
