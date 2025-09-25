Bowers & Wilkins به تازگی هدفونهای بیسیم Px8 S2 را عرضه کرده است، دنبالهای بر هدفونهای Px8 اصلی که بازخوردهای خوبی داشت. این محصول جدید مجموعهای از ویژگیهای بهروز شده را به همراه دارد که بسیاری از آنها از هدفونهای Px7 S3 که اخیراً عرضه شدهاند گرفته شده است.
آنها دارای درایورهای صوتی جدید، یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) داخلی و یک پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) بهبود یافته هستند. این امکان دریافت سیگنال صوتی با وضوح بالا 24 بیت / 96 کیلوهرتز را فراهم میکند. این هدفونها میتوانند صوتی با وضوح بالا را از سرویسهای استریم مانند Tidal و Qobuz، به لطف کدک صوتی aptX Lossless کوالکام، پشتیبانی کنند.
این صدا توسط یک اکولایزر قابل تنظیم پنج بانده پشتیبانی میشود که از طریق یک برنامه اختصاصی قابل دسترسی است. این برنامه همچنین به کاربران اجازه میدهد تا پارامترهای دیگر را تنظیم کرده و صدا را مستقیماً از پلتفرمهای استریم پخش کنند.
هدفونهای Px8 S2 همچنین شامل میکروفونهای بیشتری برای ANC هستند که باید امکان حذف نویز بهتر و حالت شفافیت دقیقتری را فراهم کند. باتری تا 30 ساعت دوام میآورد که با تمام مدلهای دیگر Bowers & Wilkins همخوانی دارد.
طراحی کلی با فرم فاکتور باریکتر بازسازی شده است. این شرکت میگوید که این "بهترین و راحتترین طراحی هدفون رو گوشی است که تا به حال ساختهایم." قسمت بیرونی با چرم ناپا و آلومینیوم دایکاست ساخته شده است. دو رنگ برای انتخاب وجود دارد و هر دو بسیار چشم نواز هستند. این هدفونها همچنین کمی سبکتر از هدفونهای Px8 اصلی هستند.
هر واحد با یک کیف حمل جدید عرضه میشود که برای قرار گرفتن در اکثر کیفها طراحی شده است. قیمت هدفونهای Px8 S2، 800 دلار است که 100 دلار بیشتر از قیمت Px8 اصلی در زمان عرضه در سال 2023 است. Bowers & Wilkins وعده بهروزرسانیهای نرمافزاری آینده، از جمله بهروزرسانی که صدای فضایی را به ارمغان میآورد، میدهد.