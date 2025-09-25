یوتیوب بالاخره به شما اجازه می دهد پنجره های بازشو را در انتهای ویدیوها مخفی کنید

یوتیوب می گوید اکنون به بینندگان اجازه می دهد تا پنجره های بازشو و پیشنهادات ویدیویی را که در انتهای ویدیوها ظاهر می شوند با یک دکمه جدید "مخفی کردن" رد کنند. این پنجره های بازشوی صفحه پایانی بخش استانداردی از اکثر ویدیوهای یوتیوب هستند، اما این شرکت می گوید بازخورد جامعه را دریافت کرده است که بینندگان می خواهند آنها را رد کنند تا "روی محتوایی که تماشا می کنند تمرکز کنند."

اگر صفحات پایانی قبل از اتمام ویدیویی که تماشا می کنید شما را آزار می دهند، اکنون می توانید روی دکمه جدید Hide در گوشه بالا سمت راست پخش کننده ویدیوی یوتیوب ضربه بزنید یا کلیک کنید تا آنها را رد کنید. با این حال، شایان ذکر است که این تنظیمات فقط برای ویدیوی فعلی که تماشا می کنید اعمال می شود، بنابراین باید برای هر ویدیوی جدیدی که تماشا می کنید، دوباره روی دکمه Hide ضربه بزنید. حتی با وجود این مزاحمت کوچک، دادن این گزینه به بینندگان یک تغییر مثبت است. صفحات پایانی ممکن است معیارهای کانال یا ویدیوها را بهبود بخشند، اما وقتی مانع تماشا می شوند، باید بتوانید آنها را پنهان کنید.

در کنار این دکمه جدید، یوتیوب همچنین در حال تغییر یک عنصر رابط کاربری در نسخه دسکتاپ پلتفرم ویدیویی است. اکنون دیگر وقتی ماوس خود را روی علامت واترمارک یک ویدیو نگه می دارید، دکمه "اشتراک" را مشاهده نخواهید کرد - ویژگی ای که به دلیل وجود دکمه اختصاصی اشتراک در زیر هر ویدیو از قبل اضافی بود.

یوتیوب ادعا می کند که هیچ یک از این تغییرات مانع از این نمی شود که سازندگان ویدیو چیزهایی مانند صفحات پایانی یا واترمارک را در صورت تمایل اضافه کنند، و این تغییرات خود فقط تأثیر کمی بر تعداد بازدیدها یا اشتراک هایی که یک کانال به دست می آورد دارد. یوتیوب ادعا می کند: "دادن این گزینه به کاربران برای پنهان کردن صفحات پایانی منجر به کاهش کمتر از 1.5 درصدی بازدیدها از صفحات پایانی شد." در همین حال، "کمتر از 0.05 درصد از کل اشتراک‌های کانال از عملکرد hover-to-subscribe در واترمارک ویدیو به دست می‌آید"، بنابراین حذف این گزینه ضرر زیادی نیست.