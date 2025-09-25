مایکروسافت مدل های Claude را به Copilot 365 اضافه می کند

آن گزارش از چند هفته پیش کاملاً درست بود. همانطور که منابع The Information اشاره کردند, Microsoft 365 Copilot مدل های هوش مصنوعی Anthropic را اضافه می کند. مایکروسافت امروز اعلام کرد که دسترسی به Claude اکنون برای آزمایش کنندگان بتا در حال انتشار است. برای شروع، در ابزار محقق Copilot و ابزار توسعه دهنده آن ادغام می شود.

"Copilot همچنان توسط جدیدترین مدل های OpenAI پشتیبانی می شود،" اعلامیه مایکروسافت با عجله تأکید کرد. به دنبال آن گزارش از اوایل این ماه، تصور تنش های رو به رشد بین این دو آسان بود. این واقعیت که این خبر پس از گزارش های مربوط به مذاکرات ناآرام بین این دو منتشر شد، کمکی نکرد.

چه چیزی در این مورد وجود داشته باشد یا نه، مدل های OpenAI مانند GPT-5 هنوز بیشتر Copilot را تغذیه می کنند... فعلاً. اما ابزار محقق Microsoft 365 اکنون به آزمایش کنندگان اجازه می دهد از Claude Opus 4.1 Anthropic استفاده کنند. ابزار استدلال Copilot که در اوایل سال جاری راه اندازی شد. این ابزار برای کمک به شما در "برخورد با تحقیقات پیچیده و چند مرحله ای" طراحی شده است.

مایکروسافت ویدیوی کوتاه زیر را منتشر کرد. این ویدیو یک دکمه جدید "Try Claude" را در گوشه بالا سمت راست رابط عامل تحقیق نشان می دهد.

Copilot Studio، ابزار توسعه هوش مصنوعی مایکروسافت، عملکرد مشابهی را ارائه می دهد. در آنجا، یک منوی کشویی به شما امکان می دهد بین مدل های OpenAI و Anthropic یکی را انتخاب کنید.

ادغام Anthropic در حال حاضر از طریق برنامه Frontier مایکروسافت در حال اجرا است. (این برنامه بتا اختیاری آن برای پیش نمایش های هوش مصنوعی است.) پس از ثبت نام، باید برای استفاده از Anthropic ثبت نام کنید. همه اینها احتمالاً بعداً به عموم مردم عرضه می شود.

این پایان ادغام Anthropic در Copilot نخواهد بود. چارلز لامانا از مایکروسافت گفت: "مدل های Anthropic تجربه های قدرتمندتری را برای Microsoft 365 Copilot به ارمغان می آورند."