Valve منوی جدیدی را در فروشگاه Steam عرضه می‌کند تا یافتن بازی‌ها آسان‌تر شود

Valve به طور گسترده منوی جدید فروشگاه Steam را عرضه کرده است بعد از آزمایش آن از ماه جولای . این طراحی مجدد برای کلاینت استاندارد Steam PC، Steam Deck و Steam Mobile در دسترس است.

خبر بزرگ این است که این به‌روزرسانی یافتن چیزهایی که می‌خواهید بازی کنید را آسان‌تر می‌کند، که با توجه به شلوغی فروشگاه فعلی Steam، حرکت خوبی است. همه چیز ساده تر شده است، با یک منوی جستجوی جدید در بالا. این منوی جستجو شامل گزینه هایی برای پرفروش ترین ها، نسخه های جدید، بازی های تخفیف دار و موارد دیگر است. این معیارها قبلاً در دسترس بودند، اما اکنون همه گزینه ها در یک منوی زیبا و رنگارنگ گروه بندی شده اند.

منوی کشویی جدید "دسته بندی ها" یک فید سفارشی تر ارائه می دهد، زیرا محتوا را از ژانرهای برتر شما می گیرد و برچسب های پیشنهادی برای یافتن بازی های مشابه ارائه می دهد.

Valve می گوید نوار جستجوی از پیش موجود ارتقاهایی در زیر بدنه دریافت کرده است. اکنون می تواند بر اساس جستجوهای رایج پیشنهاداتی ارائه دهد و می تواند لیستی از بازی هایی که اخیراً جستجو کرده اید را نشان دهد.

"با این تغییرات، هدف ما این است که تجربه شما را روان تر و متناسب با نیازهای شما کنیم"، Steam در یک پست وبلاگ در ماه جولای نوشت . "ما از بازیکنان می شنویم و خودمان تجربه می کنیم که دسترسی به برخی از پربازدیدترین مناطق Steam دشوار است."

به‌روزرسانی فروشگاه اکنون در حال عرضه است، بنابراین کلاینت Steam مورد نظر خود را بررسی کنید تا شروع کنید. ممکن است زمان آن رسیده باشد که لیست آرزوهای طولانی مدت نادیده گرفته شده را پاک کنید.