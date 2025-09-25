جدیدترین سرویس Waymo برای کسب و کارها

Waymo از برنامه جدید حمل و نقل سازمانی رونمایی کرده است. سرویس Waymo برای کسب و کار دسترسی شرکت ها به وسایل نقلیه خودران این برند را در مقیاسی بزرگتر از سواری های تک نفره فردی ارائه می دهد، با ویژگی هایی مانند ایجاد برنامه های رفت و آمد، انتقال مسافران به رویدادها و ارائه سایر اشکال سفر شرکتی. Waymo برای کسب و کار در زمان راه اندازی در سان فرانسیسکو، لس آنجلس و فونیکس در دسترس است.

مشتریانی که برای این گزینه ثبت نام می کنند می توانند از پورتال تجاری Waymo برای ایجاد برنامه خود و مدیریت مسافران، خواه کارمندان عادی یا مهمانان با زمان محدود، استفاده کنند. همچنین معیارهایی برای مدیریت بودجه و فعالیت سواری خواهد داشت. کل عملیات هنوز در روزهای اولیه خود است و به نظر می رسد این امکان وجود دارد که Waymo برای کسب و کار بر اساس آنچه که مشتریان بیشتر از شرکت وسایل نقلیه خودران می خواهند، سازگار شود.