اپل توضیح می‌دهد که برخی از "خراش‌های" آیفون 17 پرو ناشی از پایه‌های MagSafe هستند

اگر شنیده‌اید که مدل‌های جدید آیفون 17 پرو بیشتر از مدل‌های قبلی در معرض خراشیدگی قرار دارند، داستان به آن سادگی که به نظر می‌رسد نیست. بلومبرگ گزارش داد در 19 سپتامبر که آیفون ایر و آیفون 17 پرو در فروشگاه‌ها خراش‌هایی را نشان می‌دهند، از جمله علائم دایره‌ای شکل از جایی که تلفن‌ها روی پایه‌های MagSafe نصب شده‌اند. اکنون اپل به 9to5Mac می‌گوید این علائم خراش نیستند، بلکه "انتقال مواد" از پایه‌ها به بدنه گوشی هستند.

توضیح اپل نشان می‌دهد که صرفاً تمیز کردن واحدهای آزمایشی آیفون 17 پرو و ​​جایگزینی پایه‌های قدیمی MagSafe از بروز این علائم در آینده جلوگیری می‌کند. با این حال، این موضوع خراش‌هایی را که برخی از دارندگان آیفون 17 پرو متوجه شده‌اند را توضیح نمی‌دهد در اطراف برجستگی دوربین گوشی. در یک ویدئوی تست خراش اخیر، یوتیوبر JerryRigEverything حدس زد که تصمیم اپل برای عدم افزودن پخ یا انحنا به کناره‌های برجستگی دوربین آیفون 17 پرو، آن را بیشتر در معرض آسیب قرار داده است. از طریق 9to5Mac، اپل می‌گوید که برجستگی دوربین آلومینیومی Pro را به همان روش سایر محصولات آلومینیومی خود طراحی کرده است و بادوام است، اما با گذشت زمان مستعد "ساییدگی‌های کوچک" است.

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)



Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA — Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

بنابراین اپل به طور موثری یک مورد از خراشیدگی آیفون 17 پرو را رد کرده و از دیگری طفره رفته است. قابل توجه است که در هیچ کجای گزارش 9to5Mac، نقل قولی از اپل یا سخنگوی آن وجود ندارد، که ممکن است نشان دهد این شرکت آماده نیست تا به یک توضیح واحد برای مشکلاتی که برخی از کاربران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، پایبند باشد. Engadget برای کسب اطلاعات بیشتر با اپل تماس گرفته است و در صورت کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را به‌روزرسانی خواهد کرد.

تغییر از قاب تیتانیومی آیفون 16 پرو به آلومینیومی یکپارچه در آیفون 17 پرو به گوشی جدید اپل این امکان را می‌دهد که هم عملکرد بهتری داشته باشد و هم عمر باتری طولانی‌تری ارائه دهد. با این حال، آلومینیوم یک نقطه ضعف طبیعی دارد: مقاومت آن در برابر خراشیدگی کمتر از تیتانیوم است. این احتمال وجود دارد که گزارش‌های مربوط به خراش‌های آیفون 17 پرو صرفاً راهی برای جلب توجه بیشتر به عرضه اپل باشد، اما اگر این شرکت واقعاً مشکلی داشته باشد، انتخاب مواد آن ممکن است دلیل آن باشد.