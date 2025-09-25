پاپ آپ های آزمایشگاه متا به شما امکان می دهند عینک های هوشمند جدید این شرکت را خودتان امتحان کنید

پس از اعلام اولین عینک های هوشمند با صفحه نمایش داخلی، متا چندین مکان خرده فروشی موقت را افتتاح می کند که در آنجا می توانید Meta Ray-Ban Display، کنترلر Meta Neural Band و سایر محصولات Reality Labs این شرکت را به طور آزمایشی استفاده کنید. این مکان های جدید "آزمایشگاه متا" راه دیگری را برای دیدن عینک های هوشمند 799 دلاری جدید این شرکت ارائه می دهند که در حال حاضر بدون نمایش و نصب حضوری برای خرید در دسترس نیستند.

برای راه اندازی Meta Ray-Ban Display، مکان های آزمایشگاه متا از 16 اکتبر در لاس وگاس، از 24 اکتبر در لس آنجلس و از 13 نوامبر در نیویورک قابل بازدید خواهند بود. متا همچنین می گوید مشتریان علاقه مند Bay Area می توانند عینک های هوشمند جدید را در مکان موجود فروشگاه متا در Burlingame امتحان و خریداری کنند، که به عنوان "آزمایشگاه متا" تغییر نام داده است.

در حالی که جذابیت داشتن دوربین و بلندگوهای نصب شده روی صورت عینک های هوشمند Ray-Ban Meta به راحتی قابل درک است، متا به وضوح معتقد است که افزودن یک صفحه نمایش به این ترکیب، محاسبات را تغییر می دهد. این شرکت می گوید علاقه به عینک های جدید بخشی از دلیل افتتاح این مکان های خرده فروشی جدید است. به گفته متا، "تقاضا برای نمایش های حضوری Meta Ray-Ban Display و Meta Neural Band قوی است و قرار ملاقات ها در بسیاری از شهرهای بزرگ تا اواسط اکتبر رزرو شده است." جالب اینجاست که متا همچنین قصد دارد فروش عینک های هوشمند Ray-Ban Meta خود را از طریق دستگاه های فروش خودکار آزمایش کند، درست مانند کاری که Snap با Spectacles خود انجام داد.

این آزمایشگاه های جدید متا به فروشگاه های Ray-Ban، Verizon، Best Buy و LensCrafters می پیوندند به عنوان تنها مکان های رسمی که می توانید پوشیدنی جدید متا را امتحان کنید. به سختی می توان گفت که آیا تقاضا برای نمایش ها به فروش واقعی تبدیل می شود یا خیر، اما واضح است که سر و صدای مثبتی که نمایش Connect این شرکت توانست ایجاد کند، توجه برخی افراد را به خود جلب کرده است. شما می توانید یک نمایش در آزمایشگاه متا از طریق وب سایت شرکت رزرو کنید.