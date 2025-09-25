شیائومی 15T و 15T پرو با نمایشگر بزرگ‌تر معرفی شدند

یکی از مهم‌ترین تحولات در نسل جدید، بزرگ‌تر شدن اندازه نمایشگر و باتری است. هر دو مدل 15T و 15T Pro اکنون به نمایشگرهای 6.83 اینچی مجهز شده‌اند که نسبت به پنل‌های 6.67 اینچی نسل قبل، فضای بصری گسترده‌تری را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. هم‌زمان با این افزایش اندازه، شیائومی موفق شده بدنه گوشی‌ها را باریک‌تر طراحی کند و ظرفیت باتری را نیز به 5,500 میلی‌آمپر ساعت برساند که یک پیشرفت قابل توجه به شمار می‌رود.

نگاهی دقیق‌تر به شیائومی 15T پرو

قلب تپنده مدل پرو، تراشه قدرتمند Dimensity 9400+ مدیاتک است که توان پردازشی فوق‌العاده‌ای را برای اجرای سنگین‌ترین برنامه‌ها و بازی‌ها فراهم می‌کند. این گوشی با 12 گیگابایت رم LPDDR5X و حافظه داخلی UFS 4.1 در ظرفیت‌های 256 گیگابایت، 512 گیگابایت و 1 ترابایت عرضه می‌شود. برای مدیریت حرارت تولید شده توسط این تراشه، شیائومی از سیستم خنک‌کننده پیشرفته 3D IceLoop بهره گرفته است.

نمایشگر 6.83 اینچی OLED این مدل با رزولوشن 1,280×2,772 پیکسل و نرخ نوسازی 144 هرتز، تجربه‌ای روان و چشم‌نواز را به ارمغان می‌آورد. این پنل از فناوری DC Dimming برای کنترل نور بدون لرزش پشتیبانی می‌کند و با حداکثر روشنایی 3,200 نیت، در زیر نور مستقیم خورشید نیز خوانایی خود را حفظ می‌کند. پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision به همراه اسپیکرهای استریو با فناوری Dolby Atmos، این گوشی را به گزینه‌ای ایده‌آل برای تماشای محتوا تبدیل کرده است.

در بخش دوربین، 15T Pro به یک سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی Light Fusion از شرکت OmniVision با لرزشگیر اپتیکال (OIS) مجهز شده است. اما نقطه قوت اصلی آن، دوربین تله‌فوتوی 50 مگاپیکسلی جدید با زوم اپتیکال 5 برابری (فاصله کانونی 115 میلی‌متر) و OIS است که جهش بزرگی نسبت به زوم 2.6 برابری نسل قبل محسوب می‌شود. یک دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی این مجموعه را تکمیل می‌کنند. این گوشی توانایی ضبط ویدیوهای 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و 4K تا 120 فریم بر ثانیه را دارد.

باتری 5,500 میلی‌آمپر ساعتی آن از شارژ سریع سیمی 90 وات و بی‌سیم 50 وات پشتیبانی می‌کند. بدنه آلومینیومی این مدل تنها 7.96 میلی‌متر ضخامت دارد و با گواهی IP68، تا عمق 3 متری آب مقاوم است.

آشنایی با Xiaomi 15T

مدل استاندارد یعنی شیائومی 15T، نیروی پردازشی خود را از تراشه Dimensity 8400-Ultra می‌گیرد و همانند برادر بزرگ‌تر خود، از 12 گیگابایت رم و سیستم خنک‌کننده 3D IceLoop بهره می‌برد. نمایشگر آن مشخصات تقریبا یکسانی با مدل پرو دارد، اما نرخ نوسازی آن به 120 هرتز محدود شده است.

دوربین اصلی این گوشی از سنسور 50 مگاپیکسلی Light Fusion 800 با لرزشگیر اپتیکال استفاده می‌کند. دوربین تله‌فوتوی آن نیز 50 مگاپیکسلی است اما زوم اپتیکال 2 برابری (فاصله کانونی 46 میلی‌متر) را ارائه می‌دهد. دوربین اولتراواید و سلفی نیز مشابه مدل پرو هستند. این گوشی قادر به ضبط ویدیوهای 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه در حالت 10-bit Log است. باتری 5,500 میلی‌آمپر ساعتی آن نیز تنها از شارژ سیمی 67 وات پشتیبانی می‌کند. بدنه این مدل با ضخامت 7.5 میلی‌متر کمی باریک‌تر است و مانند نسخه پرو، گواهی IP68 دارد.

هر دو گوشی از قابلیت ارتباط آفلاین برای مکالمه صوتی بدون نیاز به شبکه پشتیبانی می‌کنند که برد آن در مدل پرو 1.9 کیلومتر و در مدل استاندارد 1.3 کیلومتر است. قیمت شیائومی 15T از 650 یورو و برای Xiaomi 15T Pro از 800 یورو آغاز می‌شود.

