Saros استودیوی Housemarque در تاریخ 20 مارس 2026 برای PS5 عرضه می‌شود

یکی از مواردی که سونی از قبل برای استریم State of Play سپتامبر خود تایید کرد، نگاهی اولیه به گیم پلی Saros، بازی بعدی استودیوی Housemarque (Returnal, Resogun) بود. این اولین پروژه کاملاً جدید این توسعه دهنده از زمان پیوستن به استودیوهای پلی استیشن در سال 2021 است و استریم را باز کرد.

گرگوری لودن، کارگردان خلاق، بینندگان را از طریق نگاهی اجمالی به سفر آرجون دوراج (راهول کوهلی) برد که به دنبال پاسخ‌هایی در سیاره‌ای تغییر شکل دهنده به نام کارکوزا است. مبارزات بسیار شبیه به Returnal به نظر می رسند، با تعداد زیادی لیزر، پرتابه و سایر موارد ناخوشایند برای اجتناب.

آرجون می تواند یک سپر را فعال کند تا از خود دفاع کند و پرتابه های ورودی را برای تقویت یک سلاح قدرتمند تغییر مسیر دهد. او همچنین یک فرصت دوم برای زنده ماندن از یک برخورد دریافت می کند زیرا یک توانایی احیا وجود دارد که می تواند پس از اولین مرگ خود از آن استفاده کند، اما برای انجام این کار باید قفل گزینه را باز کنید زیرا این بخشی از سیستم پیشرفت دائمی است. شما همچنین می توانید لباس رزم و سایر توانایی های خود را ارتقا دهید. جای تعجب نیست که همه چیز فوق العاده زیبا به نظر می رسد.

همراه با اولین نگاه اجمالی به گیم پلی، یک تاریخ انتشار نیز دریافت کردیم. Saros در 20 مارس 2026 برای PS5 عرضه می شود.