مایکروسافت یکی دیگر از بازیهای انحصاری سابق خود را به پلیاستیشن میآورد. در جریان آخرین رویداد State of Play سونی، این شرکت اعلام کرد که Microsoft Flight Simulator 2024 در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۵ برای PS5 عرضه خواهد شد.
بر اساس تریلری که در جریان رویداد سونی به نمایش درآمد، نسخه PS5 بازی Microsoft Flight Simulator 2024، همان جزئیات گرافیکی و هواپیماهای تجاری غول پیکر نسخه اصلی را به همراه خواهد داشت، به همراه پشتیبانی از هدست PS VR 2 برای گیمپلی غوطهوری بیشتر در کابین خلبان. Flight Simulator علاوه بر شبیهسازی دقیق هواپیماهای واقعی، از دادههای جغرافیایی و آب و هوایی واقعی برای نقشههای خود استفاده میکند و پرواز را به همان اندازه که در زندگی واقعی صلحآمیز یا دشوار است، میکند.
Microsoft Flight Simulator 2024 به مجموعه رو به رشدی از بازیهای انحصاری سابق ایکسباکس و رایانههای شخصی میپیوندد که مایکروسافت به کنسول سونی آورده است. این شرکت با بازیهایی مانند Sea of Thieves و Pentiment شروع کرد، اما اکنون حتی عناوین بزرگتری مانند Indiana Jones and the Great Circle نیز در نهایت به PS5 میآیند.
همه اینها بخشی از استراتژی مستمر گیم پس و استریم بازی مایکروسافت است، اما برای سونی نیز کارساز است. Helldivers 2 در ابتدا یک بازی انحصاری PS5 بود، اما وقتی به ایکسباکس آمد تقریباً بلافاصله به یکی از پرفروشترین بازیها در این پلتفرم تبدیل شد.