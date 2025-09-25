Alan Wake 2 در ماه اکتبر به صورت رایگان در PS Plus در دسترس خواهد بود

درست به موقع برای همه پروژه‌های گیمینگ هالووین شما، Alan Wake 2 برای اعضای برنامه PS Plus در ماه اکتبر به صورت رایگان قابل بازی خواهد بود. این خبر در جریان ارائه State of Play سونی اعلام شد.

بازسازی اخیر بازی مهارت Remedy Entertainment را در روایت داستان‌های تعاملی وهم‌آور و سورئال به نمایش می‌گذارد. و طرفداران به آن پاسخ مثبت داده‌اند. این بازی سریع‌ترین فروش را برای Remedy داشته است. اگر شما هم جزو کسانی هستید که هنوز یک نسخه از آن را نخریده‌اید، اکنون ممکن است زمان آن رسیده باشد که در حل معمای قتل ماوراء الطبیعه به آلن و ساگا بپیوندید.

بسته جدید بازی‌های PS Plus که شامل بازی معمایی جذاب Cocoon و Goat Simulator 3 نیز می‌شود، از 7 اکتبر در دسترس خواهد بود. و اگر هنوز از جوئل، الی و باند کافی نگرفته‌اید، سونی همچنین The Last of Us Part II را به فهرست بازی‌های PS Plus اضافه می‌کند.