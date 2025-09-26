اسپیکرهای قابل حمل PlayStation Pulse Elevate در سال 2026 به میز کار شما می آیند

مجموعه دستگاه های صوتی متمرکز بر بازی سونی با اضافه شدن اسپیکرهای بی سیم PlayStation Pulse Elevate در حال گسترش است. آنها با PC، Mac، PlayStation 5 و PlayStation Portal کار می کنند و از بلوتوث و طرح اتصال بی سیم اختصاصی PlayStation Link سونی پشتیبانی می کنند. اسپیکرهای Pulse Elevate در رنگ های سفید یا مشکی عرضه می شوند و قرار است در سال 2026 وارد بازار شوند. هنوز حرفی از قیمت نیست.

اسپیکرهای Pulse Elevate را می توان هنگام بازی روی میز خود روی پایه های شارژ قرار داد، یا می توان آنها را جدا کرد و در حالت قابل حمل استفاده کرد. بر اساس تریلر تبلیغاتی سونی، وقتی به پایه متصل نیستند، (تعداد نامشخصی) «ساعت عمر باتری» دارند. این اسپیکرها از صدای سه بعدی پشتیبانی می کنند، می توان آنها را به عقب متمایل کرد و دارای درایورهای مغناطیسی مسطح، ووفر داخلی و میکروفون یکپارچه با کاهش نویز هستند.

اسپیکرهای PlayStation Pulse Elevate به هدست گیمینگ Pulse Elite و ایربادهای Pulse Explore سونی می پیوندند. قیمت ایربادها 200 دلار و قیمت هدست 150 دلار است، بنابراین می توانید از این نقاط قیمت به عنوان پایه ای برای گمانه زنی های بی رویه در مورد هزینه اسپیکرهای Elevate هنگام عرضه در سال آینده استفاده کنید.