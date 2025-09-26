ولورین مارول در پاییز 2026 راه خود را به PS5 باز می کند

شایعات مربوط به حضور ولورین مارول در طول نمایش State of Play سپتامبر سونی در نهایت درست از آب درآمد. این تریلر اولین نگاه مناسب ما بود (خوب، اولین نگاه رسمی، به هر حال) به بازی از زمان اعلام آن در سال 2021 بود. سونی و Insomniac Games پنجره انتشار را نیز فاش کردند: ولورین مارول در پاییز 2026 به PS5 می آید.

لیام مک اینتایر با صدای خشن (اسپارتاکوس: انتقام، JD Fenix ​​در Gears of War 4 و Gears 5) نقش لوگان را در اینجا بر عهده می گیرد. همانطور که مارکوس اسمیت، کارگردان خلاق به ما یادآوری کرد، لوگان یک راوی غیرقابل اعتماد با حافظه ای ناپایدار است، که باید با پیشرفت داستان، پیچ و خم جالبی را ایجاد کند.

برخلاف بازی‌های Spider-Man شرکت Insomniac، افراد بد قرار نیست پس از اینکه آن‌ها را از پشت بام پرت کردید، به‌طور جادویی به کنار یک ساختمان بلند تار شوند. اوه، نه نه. ولورین در 30 ثانیه اول این تریلر، یک دشمن را با خشم و با چنگال های آدامانتیومی خود از هم می درد. مدت کوتاهی بعد، او آنها را به سمت بالا از طریق جمجمه یک آدمکش فرو می کند. ما می بینیم که او اندام ها را نیز قطع می کند. بله، این قرار نیست یک بازی برای بچه های کوچکتر باشد.

ولورین در طول سفرهای خود با چهره های آشنایی روبرو خواهد شد، از جمله Mystique و Omega Red. و این به غیر از یک ربات غول پیکر است که در پایان تریلر ظاهر می شود.

"هدف ما ارائه فانتزی نهایی ولورین است که بر اساس عناصر اصلی Insomniac مانند مبارزات سریع، روان و وحشیانه؛ صحنه های هیجان انگیز و پر اکشن؛ ویژگی های دسترسی قوی؛ و داستانی جذاب که به اصول اصلی یکی از جذاب ترین شخصیت های کتاب های مصور در تمام دوران ضربه می زند، ساخته شده است."، آرون جیسون اسپینوزا، مدیر ارشد انجمن Insomniac در وبلاگ پلی استیشن نوشت. "ما با ولورین، زمینه های جدیدی را می شکافیم، بله، اما تمایل ما برای گفتن داستان هایی در مورد قهرمانانی که بر مشکلات عظیم غلبه می کنند، قوی تر از همیشه است. ما مشتاقانه منتظر هستیم تا داستان لوگان را با شما بررسی کنیم و به چرخش خاص او در قهرمانی ضربه بزنیم، که بسیار تاریک تر و وحشیانه تر از آن چیزی است که ممکن است از Insomniac انتظار داشته باشید."

اگرچه ما حدود یک سال با عرضه ولورین مارول برای PS5 و PS5 Pro فاصله داریم، اما نباید خیلی منتظر اطلاعات بیشتر باشیم. Insomniac قول می دهد اطلاعات بیشتری را در بهار 2026 فاش کند.