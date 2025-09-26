آیا برای دانلود iOS 26 آماده هستید؟ ابتدا مطمئن شوید که آیفون شما واجد شرایط به‌روزرسانی رایگان است

آیا آیفون خود را به iOS 26 جدید به‌روزرسانی کرده‌اید یا هنوز صبر کرده‌اید؟ از 15 سپتامبر برای دانلود در دسترس بوده است — اگر هنوز این کار را نکرده‌اید، نحوه نصب آن در اینجا است. سیستم‌عامل جدید در کنار iPadOS 26 و سایر به‌روزرسانی‌های سیستم‌عامل اپل منتشر شد. از آن زمان، اولین نسخه بتای iOS 26.1 با برخی ویژگی‌های جدیدتر منتشر شده است.

اگر تلفن شما با آخرین سیستم‌عامل سازگار باشد، پس از نصب به‌روزرسانی جدید، تغییرات اساسی را متوجه خواهید شد. شاید قبلاً درباره "شیشه مایع" شنیده باشید، که (خواه عمدی یا غیرعمدی) تا حدودی مانند برداشت اپل از زبان طراحی قدیمی ویندوز ویستا است. این قابل توجه‌ترین تغییر است، اما ما دو هفته را صرف آزمایش بسیاری از ویژگی‌های دیگر موجود در به‌روزرسانی کردیم - برای برداشت‌های بیشتر، می‌توانید پیش‌نمایش عملی iOS 26 ما را بررسی کنید.

مطمئن نیستید که گوشی هوشمند یا تبلت واجد شرایط دارید یا نمی‌خواهید آن را ارتقا دهید؟ نگران نباشید، ما به شما کمک می‌کنیم تا بفهمید آیا دستگاه‌های شما قادر به اجرای iOS 26 خواهند بود یا خیر.

در حالی که اپل سال گذشته هیچ آیفونی را از لیست واجد شرایط خود حذف نکرد، اما این موضوع در سال 2025 صادق نیست، زیرا چند مدل این بار حذف شدند. تمام مدل‌های آیفون 8 و آیفون X آخرین مدل‌هایی بودند که در سال 2023 حذف شدند و امسال، آیفون‌هایی که در سال 2018 منتشر شدند، کنار گذاشته خواهند شد.

در زیر می‌توانید لیست کاملی از آیفون‌ها و آی‌پدهایی که از iOS 26 و iPadOS 26 پشتیبانی می‌کنند را پیدا کنید. برای دیدن همه چیزهایی که با آخرین به‌روزرسانی‌های سیستم‌عامل دریافت می‌کنید، می‌توانید خلاصه بزرگ ما از آنچه از iOS 26 انتظار می‌رود را بررسی کنید. علاوه بر این، در اینجا همه چیزهایی که اپل در رویداد معرفی آیفون 17 فاش کرد، از جمله آیفون ایر کاملاً جدید، آورده شده است. (برای جزئیات کامل، وبلاگ زنده Engadget از این رویداد را بررسی کنید.)

این سه آیفون iOS 18 با iOS 26 سازگار نخواهند بود

برخلاف سال گذشته، سه آیفون واجد شرایط دانلود جدیدترین iOS نخواهند بود. این سه مدلی که برای اولین بار در سال 2018 منتشر شدند، به مهمانی iOS 26 نخواهند آمد:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

آیفون‌های سازگار با iOS 26

طبق سایت اپل، دستگاه‌های فهرست‌شده در زیر با iOS 26 سازگار خواهند بود. به‌طور خلاصه، اگر آیفونی دارید که در سال 2019 یا بعد از آن معرفی شده است، مشکلی ندارید:

iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

آی‌پدهای سازگار با iPadOS 26

در همین حال، آی‌پدهای فهرست‌شده در زیر واجد شرایط دانلود iPadOS 26 هستند:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)

iPad Pro 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)

iPad Air (نسل سوم و جدیدتر، از جمله M2 و M3)

iPad (نسل هشتم و جدیدتر، از جمله A16)

iPad mini (نسل پنجم و جدیدتر، از جمله A17 Pro)

اگر نخواهم آیفون جدید بخرم چه؟

اگر می‌خواهید به استفاده از آیفون قدیمی خود که توسط iOS 26 پشتیبانی نمی‌شود ادامه دهید، مشکلی ندارد. با این حال، در نهایت به‌روزرسانی‌های امنیتی را از دست خواهید داد که به‌طور بالقوه می‌تواند تلفن شما را در معرض خطر بدافزار و سایر تهدیدها قرار دهد. علاوه بر این، اگر به نسخه خاصی از iOS یا بالاتر نیاز داشته باشند، ممکن است برخی از برنامه‌ها از کار بیفتند. و البته، نمی‌توانید به آخرین ویژگی‌هایی که iOS 26 ارائه می‌دهد دسترسی داشته باشید.

آیا باید به iOS 18.7 ارتقا دهم یا iOS 26؟

هنگامی که برای اولین بار Software Update را در Settings باز می‌کنید، دو گزینه ارتقاء مختلف را مشاهده خواهید کرد: iOS 18.7 و iOS 26. اپل اولی را برای رفع مشکلات امنیتی منتشر کرد، بنابراین اگر در مورد تمام تغییرات بزرگ در iOS 26 مطمئن نیستید، می‌توانید حداقل آن را دانلود کنید. همچنین به شما زمان بیشتری می‌دهد تا منتظر بمانید تا اپل از شر هر گونه اشکال در سیستم‌عامل جدید خلاص شود.

با این حال، اگر از اینکه بالاخره زیبایی‌شناسی Liquid Glass را در تلفن خود داشته باشید و از تمام ویژگی‌های جدیدی که iOS 26 ارائه می‌دهد استفاده کنید هیجان‌زده هستید، ادامه دهید و آن را نصب کنید. به هر حال، اپل تمام تابستان را فرصت داشت تا در طول مرحله بتا، مشکلات آزاردهنده‌تر را برطرف کند و معمولاً مدت کوتاهی پس از راه‌اندازی اولیه، به‌روزرسانی جدیدی را منتشر می‌کند.

ویژگی‌های iOS 26 که ابتدا باید امتحان کنید

طراحی Liquid Glass: صفحه اصلی شما با آیکون‌های جدید برنامه، از جمله حالت تاریک و گزینه‌های تمام‌صفحه، دوباره طراحی می‌شود. همچنین دکمه‌هایی با طراحی شناور جدید مشاهده خواهید کرد. Liquid Glass، به تعبیر اپل، برای ایجاد انسجام بصری بیشتر در تمام سیستم‌عامل‌های این شرکت طراحی شده است.

بازطراحی برنامه تلفن: بالاخره می‌توانید در بین مخاطبین، تماس‌های اخیر و پیام‌های صوتی همه در یک صفحه حرکت کنید. همچنین با ویژگی جدیدی به نام Hold Assist ارائه می‌شود که هنگام آمدن یک اپراتور به تلفن به شما اطلاع می‌دهد تا از موسیقی آسانسور اجتناب کنید.

Live Translate: iOS 26 این قابلیت را فراهم می‌کند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت می‌کند مکالمه داشته باشید. Live Translate مکالمه شما را به صورت همزمان ترجمه می‌کند.

ویژگی نظرسنجی: اعضای چت که به پیام‌های گروهی در برنامه Messages می‌آیند، اکنون می‌توانند نظرسنجی ایجاد کنند. این می‌تواند به جلوگیری از پیام‌های ناخواسته 30+ هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه در کدام رستوران این آخر هفته ملاقات می‌کنید کمک کند.

گزینه‌های جدید صفحه قفل: گزینه‌های سفارشی‌سازی بیشتر صفحه قفل آیفون با iOS 26 در دسترس هستند، از جمله ساعت خنک‌تر، جلوه‌های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت‌های بیشتر و گزینه‌های حالت فوکوس بهتر.

چرت زدن طولانی‌تر (یا کوتاه‌تر): با تنظیم چرت 9 دقیقه‌ای در زنگ‌های هشدار خود خداحافظی کنید (اگر می‌خواهید). اکنون این گزینه را دارید که زمان چرت زدن خود را از یک تا 15 دقیقه تغییر دهید.

طراحی جدید برنامه دوربین: خواهید دید که پیمایش در برنامه دوربین در iOS 26 ساده‌تر است و تمام دکمه‌ها و منوها در مکان‌های مناسب قرار دارند. این بدان معناست که سوایپ کمتر، عکس‌برداری بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما می‌گوید آیا لنز شما خیلی کثیف است.

تجدید نظر در اسکرین‌شات‌ها: وقتی اسکرین‌شات می‌گیرید، اکنون این گزینه را دارید که تصویر را در Google جستجو کنید (شاید به دنبال ژاکتی هستید که روی یک سلبریتی دیده‌اید) و می‌توانید در مورد عکس از ChatGPT سؤال بپرسید - همه از صفحه ویرایش. این مانند یک جستجوی معکوس تصویر است اما بدون این همه کار سخت.