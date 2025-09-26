دنیای پیچیده و جوهری بازی PS5 با نام Chronoscript: The Endless End را بررسی کنید

یکی از اعلامیههای غافلگیرکننده در طول ارائه State of Play سونی امروز، رونمایی از بازی با موضوع ادبیات به نام Chronoscript: The Endless End بود. این یک بازی اکشن-ماجراجویی با یک زیباییشناسی هنری دستی بسیار جالب است. بازیکنان در دنیای سهبعدی یک عمارت مرموز و همچنین دنیای دوبعدی صفحات دستنوشته مصور حرکت خواهند کرد.
تریلر بیشتر بر روی آن بخشهای 2 بعدی متمرکز بود، که مبارزه و پلتفرمینگ را نشان میداد و جدی میگویم آیا اشاره کردم به هنر دستی بسیار جالب؟ من فقط به خاطر جلوههای بصری به این علاقه مند میشدم، اما یک داستان در مورد نویسندگان و ویراستاران را هم اضافه کنید، من جذب شدم.
شاید مناسب برای این تلاش نویسندگی، ناشر بازی Shueisha باشد که یک وزنهسنگین در انتشار مانگا، از جمله Shonen Jump محبوب است. توسعهدهنده DeskWorks است و استودیو نیز دارای یک سبک تصویری دوست داشتنی بود. با این حال، باید کمی بیشتر صبر کنیم تا بتوانیم به دنیای جوهری Chronoscript شیرجه بزنیم، زیرا انتظار نمیرود این بازی تا زمانی در سال 2026 به پلی استیشن 5 برسد.