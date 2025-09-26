دنیای پیچیده و جوهری بازی PS5 با نام Chronoscript: The Endless End را بررسی کنید

یکی از اعلامیه‌های غافلگیرکننده در طول ارائه State of Play سونی امروز، رونمایی از بازی با موضوع ادبیات به نام Chronoscript: The Endless End بود. این یک بازی اکشن-ماجراجویی با یک زیبایی‌شناسی هنری دستی بسیار جالب است. بازیکنان در دنیای سه‌بعدی یک عمارت مرموز و همچنین دنیای دوبعدی صفحات دست‌نوشته مصور حرکت خواهند کرد.

تریلر بیشتر بر روی آن بخش‌های 2 بعدی متمرکز بود، که مبارزه و پلتفرمینگ را نشان می‌داد و جدی می‌گویم آیا اشاره کردم به هنر دستی بسیار جالب؟ من فقط به خاطر جلوه‌های بصری به این علاقه مند می‌شدم، اما یک داستان در مورد نویسندگان و ویراستاران را هم اضافه کنید، من جذب شدم.