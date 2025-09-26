پلتفرم موبایل شاخص جدید کوالکام Snapdragon 8 Elite Gen 5 است

کوالکام has launched the Snapdragon 8 Elite Gen 5, which the company claims is the "سریع‌ترین سیستم-روی-یک-چیپ موبایل جهان." این پلتفرم برای دستگاه‌های پرچمدار برای تولیدکنندگان و برندهای تلفن هوشمند که پلتفرم‌های موبایل خود را نمی‌سازند، طراحی شده است و اولین دستگاه‌های مجهز به SoC در روزهای آینده عرضه خواهند شد. Snapdragon 8 Elite Gen 5 توسط نسل سوم Oryon CPU این شرکت تغذیه می‌شود که به گفته کوالکام "عملکرد را 20 درصد و بهره‌وری انرژی CPU را 35 درصد بهبود می‌بخشد." به طور کلی، این شرکت ادعا می‌کند که این پلتفرم 16 درصد مصرف انرژی کمتری دارد و آن را کارآمدتر می‌کند و عملکرد "پایدارتر" را امکان‌پذیر می‌کند.

Qualcomm

پلتفرم جدید وعده راه اندازی "سریع رعد و برق" برنامه ها و تعویض برنامه برای انجام چند وظیفه بهتر را می دهد. Qualcomm's AI Engine پردازش هوش مصنوعی روی دستگاه را نیز امکان پذیر می کند که به لطف NPU Hexagon ارتقا یافته این شرکت که ظاهراً 37 درصد سریعتر است، امکان پذیر شده است. کریس پاتریک، معاون ارشد و مدیر نسل موبایل در کوالکام، گفت: "با Snapdragon 8 Elite Gen 5، شما در مرکز تجربه تلفن همراه خود قرار دارید." "این پلتفرم به عوامل هوش مصنوعی شخصی شده اجازه می دهد تا آنچه را که شما می بینید، بشنوید و در زمان واقعی با شما فکر کنند."

علاوه بر این، کوالکام می‌گوید SoC جدید اولین پلتفرم موبایلی است که امکان ضبط در کدک ویدیویی حرفه‌ای پیشرفته (APV) را فراهم می‌کند و به سازندگان این امکان را می‌دهد که با تلفن‌های خود برای تولیدات سطح حرفه‌ای فیلم‌برداری کنند. چندین برند تلفن هوشمند قبلاً متعهد شده‌اند که از پلتفرم جدید برای دستگاه‌های پرچمدار خود از جمله سامسونگ، وان پلاس، OPPO، Honor، iQOO، Nubia، POCO، realme، REDMI، RedMagic، ROG، Sony، vivo، Xiaomi و ZTE استفاده کنند.