کوالکام از تراشههای جدید Snapdragon X Series برای لپتاپها، علاوه بر جدیدترین تراشه system-on-a-chip for flagship phones رونمایی کرده است. تراشه Snapdragon X2 Elite Extreme که برای لپتاپهای ویندوز 11 «فوقالعاده ممتاز» در نظر گرفته شده است، برای رسیدگی به «بارهای کاری پیچیده و در سطح متخصص» و فعال کردن پردازش سریع هوش مصنوعی، و همچنین عمر باتری چند روزه طراحی شده است. در همین حال، تراشههای Snapdragon X2 Elite در دو نوع عرضه میشوند، یکی با 18 هسته کل و دیگری با 12 هسته. کوالکام ادعا میکند که این پردازندهها «سریعترین، قدرتمندترین و کارآمدترین پردازندهها برای رایانههای شخصی ویندوزی هستند.»
این شرکت first Snapdragon X Elite chip را در سال 2023 به عنوان جانشین خط پردازندههای لپتاپ Snapdragon 8cx Gen 3 عرضه کرد. کوالکام در آن زمان نام خود را تغییر داد تا نشاندهنده جهش بزرگ در عملکرد باشد. مایکروسافت released a lineup از Copilot+ PCها با تراشه جدید Snapdragon در سال 2024 منتشر کرد. و سپس در اوایل سال جاری، در CES، کوالکام unveiled the Snapdragon X را برای Copilot+ PCهای با قیمت 600 دلار و کمتر رونمایی کرد.
کوالکام میگوید که تراشه جدید Elite Extreme میتواند لپتاپها را برای دانشمندان و سازندگان حرفهای که «تجزیه و تحلیل دادههای محاسباتی فشرده، ویرایش رسانههای حرفهای و تحقیقات علمی» را انجام میدهند، تامین کند. این تراشه دارای پردازنده Oryon نسل سوم این شرکت است که ظاهراً میتواند تا 75 درصد سریعتر از رقبا اجرا شود. این تراشه همچنین مجهز به Hexagon NPU کوالکام است که به گفته آن «سریعترین NPU برای لپتاپها» است تا ابزارها و تجربیات هوش مصنوعی همزمان را در Copilot+ PCها فعال کند.
تراشههای Elite سطح پایینتر همچنان میتوانند تا 31 درصد سریعتر اجرا شوند و 43 درصد انرژی کمتری نسبت به نسل قبلی مصرف کنند. در حالی که آنها بدیهی است که برای کاربرانی در نظر گرفته شده اند که بارهای کاری فشردهتر را انجام نمیدهند، کوالکام میگوید که آنها همچنین تجربیات هوش مصنوعی همزمان را فعال میکنند. اولین لپتاپهای مجهز به پردازندههای Snapdragon X2 Elite در نیمه اول سال 2026 در دسترس خواهند بود.