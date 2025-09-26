بهترین دوربین های فوری برای سال 2025

دوربین‌های فوری به یک دلیل ساده محبوب هستند: آن‌ها سرگرم‌کننده‌اند. می‌توانید یکی را به یک مهمانی یا رویداد ببرید و یک لحظه خودجوش را ثبت کنید، سپس بعد از چند دقیقه، همه می‌توانند از یک عکس فیزیکی به جای خیره شدن به صفحه تلفن لذت ببرند. کیفیت عالی نیست، اما این عکس‌ها کیفیت نوستالژیکی دارند که مردم آن را دوست دارند.



با این حال، خرید یکی از آن‌ها می‌تواند مشکل باشد - باید عواملی مانند قیمت، اندازه فیلم، کیفیت عکس و موارد دیگر را در نظر بگیرید. به علاوه، مدل های زیادی برای انتخاب وجود دارد. این راهنما به شما کمک می‌کند بهترین دوربین فوری را برای نیازهای خود انتخاب کنید تا بتوانید بیشترین لذت ممکن را از آن ببرید.

نکاتی که قبل از خرید یک دوربین فوری باید در نظر بگیرید

عامل اصلی برای اکثر افراد اندازه فیلم است. وقتی بیشتر مردم به دوربین های فوری قدیمی فکر می کنند، به اندازه تصویر مربع فکر می کنند. به همین دلیل است که اینستاگرام، که قبلاً یک آیکون برنامه شبیه پولاروید داشت، سال‌ها فقط از تصاویر مربع پشتیبانی می‌کرد. اگر این همان چیزی است که می خواهید، فرمت مربعی فوجی یا یکی از فرمت های پولاروید بهترین هستند.

با این حال، اگر می خواهید تا حد امکان یک تصویر بزرگ داشته باشید، Instax wide فوجی‌فیلم بهترین گزینه است. برای کسانی که اندازه کوچکتر را برای چسباندن روی یخچال یا انداختن در پاکت ترجیح می دهند (یا فیلم ارزان تر)، Instax Mini فوجی‌فیلم یا فرمت Go پولاروید بهترین هستند.

با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا انتخاب ها آمده است. Instax فوجی‌فیلم به تنهایی سه فرمت ارائه می‌دهد: Mini، Square و Wide، با اندازه فیلم 3.4 x 2.1 اینچ، 3.4 x 2.8 اینچ و 3.4 x 4.3 اینچ. اندازه تصاویر مربوطه 2.44 x 1.81 اینچ، 2.44 x 2.44 اینچ و 2.44 x 3.9 اینچ است.

مدل های Sofort 2 لایکا و Lomography نیز از فرمت Mini فوجی‌فیلم استفاده می کنند، در حالی که فرمت کوچکتر Go پولاروید 2.64 x 2.13 اینچ (تصویر 1.81 x 1.83 اینچی) و اندازه i-Type آن 3.46 x 4.21 اینچ، با اندازه تصویر مربعی 3.11 x 3.11 اینچ است.

از نظر قیمت، فیلم‌های Instax فوجی‌فیلم معمولاً حدود 1 تا 1.20 دلار برای هر شات برای فیلم رنگی مربع یا واید و 0.60 تا 0.75 دلار برای فیلم رنگی مینی است. اگر مدل‌های سفارشی با حاشیه‌های رنگارنگ یا طرح‌دار را انتخاب کنید، این قیمت‌ها کمی افزایش می‌یابد، و اگر به‌صورت عمده خرید کنید، کاهش می‌یابد. فیلم i-Type پولاروید کمی گران‌تر است و حدود 2.00 دلار در هر شات یا 1.00 تا 1.35 دلار در هر شات برای فیلم رنگی Go است.

البته کیفیت تصویر واقعاً نکته مهمی در دوربین‌های فوری نیست، زیرا آن‌ها همیشه در مقایسه با عکس‌های دیجیتال تار خواهند بود. با این حال، برخی از مدل ها (به ویژه مدل های فوجی‌فیلم و پولاروید) کمی بهتر از بقیه هستند.

و از نظر قیمت برای خود دوربین ها، مدل های دارای فیلم بزرگتر به طور کلی گران تر هستند. اگر ویژگی‌های هیبریدی مانند اتصال USB-C، اشتراک‌گذاری با تلفن هوشمند، قابلیت چاپ عکس‌ها و موارد دیگر، به همراه امکاناتی مانند آینه سلفی را اضافه کنید، این قیمت افزایش می‌یابد. بهترین و پر ویژگی‌ترین دوربین‌ها می‌توانند بیش از 200 دلار قیمت داشته باشند و نسخه‌های اصلی می‌توانند به خوبی زیر 100 دلار باشند.

بهترین دوربین های فوری برای سال 2025