برنامه موبایل بازطراحی شده Proton Mail برای سرعت ساخته شده است

اگر از Proton Mail در تلفن خود استفاده می کنید، همه چیز در حال سرعت گرفتن است. این شرکت در حال عرضه برنامه های جدیدی برای اندروید و iOS است. برنامه های تلفن همراه به روز شده از ابتدا با "تجربه ای تمیزتر، سریعتر و خصوصی تر" بازسازی شده اند. پروتون اولین بار در ماه آوریل اعلام کرد که در حال کار بر روی این بازسازی است.

این شرکت می گوید Proton Mail جدید به شما امکان می دهد دو برابر سریعتر از قبل پیمایش، بایگانی و پاسخ دهید. همچنین اکنون از حالت آفلاین پشتیبانی می کند و به شما امکان می دهد پیام ها را در هنگام دور بودن از اینترنت بخوانید، بنویسید و سازماندهی کنید. یک رابط کاربری بازطراحی شده برای ناوبری ساده تر هدف گذاری شده است، به طوری که مناطقی مانند دکمه آهنگساز اکنون در دسترس آسان تری قرار دارند.

برنامه های iOS و Android، در حالی که هنوز بومی پلتفرم های مربوطه خود هستند، اکنون یک کد پایه مشترک دارند. پروتون می گوید که 80 درصد از کد خود را به اشتراک می گذارند. این امر باید توسعه سریعتر و به روز رسانی های تقریباً همزمان در آینده را امکان پذیر کند.

پروتون

آنانت ویجی سینگ، مدیر محصول، این به روز رسانی را به انجمن و مدل کسب و کار پروتون نسبت داد. او گفت: "برنامه های تلفن همراه جدید Proton Mail این بازخورد را منعکس می کنند و نشان می دهند که اگر یک برنامه ایمیل را بدون محدودیت های ناشی از تلاش برای کسب درآمد از داده های کاربر بسازید، چه چیزی ممکن است، و امکان تجربه ای تمیزتر، سریعتر و خصوصی تر را فراهم می کند."

پروتون اخیراً کارهای زیادی انجام داده است. این شرکت در حال کار بر روی یک بازنگری قریب الوقوع از تقویم پروتون با ارتقاء های مشابه تجربه کاربری است. تابستان امسال، حتی به نزاع ربات های گفتگو با Lumo پیوست که معتقد است می تواند جایگاهی را به عنوان یک دستیار هوش مصنوعی اخلاقی تر ایجاد کند.

به‌روزرسانی‌های Proton Mail از امروز در App Store و Play Store عرضه می‌شوند.