آنجا، روی یک مبل در یک کافه حومهشهری غیرمعمول نشسته بودم، روی یک MacBook Pro تایپ میکردم در حالی که با عینکهای به نظر بزرگ (که به طور آشکاری به کامپیوتر وصل شده بودند) به فاصله دور خیره شده بودم. برای اکثر مردم، احتمالاً کمی احمقانه به نظر میرسیدم. هیچکس در واقع در مورد چیدمان من اظهار نظر نکرد، یا شاید من خیلی متمرکز بودم که متوجه نشدم. از دیدگاه من، من در حال تماشای یک صفحه نمایش مجازی عظیم 222 اینچی از طریق عینکهای هوشمند One Pro از Xreal بودمعینکهای هوشمند One Pro از Xreal، که صفحه نمایش لپتاپ من را منعکس میکرد.
مانند یک نسخه بصری از حذف نویز، عینکها آشفتگی کافه را از بین بردند تا بتوانم واقعاً روی نوشتن این بررسی تمرکز کنم. من همچنین میتوانستم قابها را کمی تیره کنم تا به عنوان عینک آفتابی شبهعمل کنند و حواسپرتیها را بیشتر از بین ببرم. این جلسه کاری به طور خاص، ایده عینکهای هوشمند را جذابتر از هر چیزی در نسخه نمایشی مستعد شکست Meta برای عینک Ray-Ban DisplayRay-Ban Display کرد.
با One Pro، Xreal در حال نزدیک شدن به تحقق رویای عینکهای هوشمند همهکاره است. این تلاش نمیکند چیزی باشد که تمام روز بپوشید، آرزویی که Meta به شدت به دنبال آن است - در عوض، برای اهداف خاص در نظر گرفته شده است. One Pro را به لپتاپ خود وصل کنید و میتوانید از آن به عنوان یک مانیتور مجازی استفاده کنید که هیچکس دیگری نمیتواند آن را ببیند. آن را به تلفن یا تبلت خود وصل کنید و هر کجا که میروید تئاتر شخصی خود را دارید. حتی میتوانید آن را به برخی از کنسولهای بازی قابل حمل (اما متأسفانه نه Switch 2) وصل کنید تا در حال حرکت بازی کنید.
مطمئناً، Xreal One Pro هنوز با قابهای بزرگ، بازوهای ضخیم و کابل USB-C آزاردهنده خود، دست و پا گیر به نظر میرسد. اما با قیمت 650 دلار، به طور قابل توجهی ارزانتر از Apple Vision Pro است و حمل آن از هر هدست VR آسانتر است. و در این مرحله، بسیار مفیدتر از Ray-Ban Display است، زیرا نمایشگرهای آن در هر دو چشم شما کار میکنند و میتوانند به راحتی از یک تلویزیون یا مانیتور با اندازه کامل تقلید کنند. عینکهای هوشمند Meta فقط میتوانند مقدار بسیار محدودی از اطلاعات را در یک صفحه نمایش خود نشان دهند.
برای روشن شدن موضوع، این با مورد استفاده متفاوت برای هر محصول مطابقت دارد: Xreal One Pro بیشتر یک مانیتور است که هنگام ثابت بودن روی صورت خود میپوشید، در حالی که عینکهای Ran-Ban Display هدفشان این است که دیدگاه لحظهای شما را با اعلانها و خدمات اولیه تلفن پوشش دهند. این قابها همچنین به این معنی هستند که مستقلتر باشند و به شما امکان میدهند به موسیقی گوش دهید، تماس بگیرید و عکسها و فیلمها را به دلخواه بگیرید. اما پس از اینکه دیدم مارک زاکربرگ و تیمش سعی کردند (و بیشتر شکست خوردند) Ray-Ban Display را در کنفرانس توسعهدهندگان Connect خود به نمایش بگذارند، فکر میکنم Xreal One Pro بدون دوربین نیز از معضلات اخلاقی موجود در اکثر عینکهای هوشمند جلوگیری میکند.
آیا باید دستگاههای پوشیدنی را که میتوانند به طور مخفیانه ما را در تمام اوقات ضبط کنند، عادی کنیم؟ و در یک سطح عملی، آیا واقعاً میخواهیم تمام روز با اعلانهای مجازی در چهره خود راه برویم؟ شخصاً، فکر میکنم با ابزارهای تخصصی که ما را در کنترل خود قرار میدهند و ساختار اجتماعی کل ما را تغییر نمیدهند، وضعیت بهتری داریم.
در ابتداییترین سطح، عینکهای هوشمند One Pro از Xreal فقط نمایشگرهای مجازی هستند که میتوانید در هر مکانی بپوشید. میتوانید با لوازم جانبی دوربین 99 دلاری Xreal Eye قابلیتهای واقعیت افزوده بیشتری را باز کنید، اما دقیقاً ضروری نیست. One Pro دارای دو صفحه نمایش 0.55 اینچی Sony Micro-OLED است که با وضوح 1080p با نرخ تازه سازی 120 هرتز و میدان دید 57 درجه (FOV) کار میکنند، که وسیعترین چیزی است که تاکنون از Xreal دیدهایم. هدستهای واقعیت مجازی مدرن مانند Quest 3 معمولاً میدان دید بسیار گستردهتر 110 درجه را ارائه میدهند، اما شما را نیز در یک فضای تاریک به دام میاندازند.
One Pro و تمام فریمهای Xreal، همچنان به شما این امکان را میدهند که دنیای واقعی را در خارج از صفحههای AR خود ببینید و نور محیط را مسدود نمیکنند. اما چندین سایه نیز وجود دارد که میتوانید از آنها برای تیره کردن خود عینکها استفاده کنید، که باعث میشود نمایشگر مجازی روشنتر و متمایزتر به نظر برسد. در تاریکترین سطح، One Pro میتواند تقریباً کاملاً سیاه به نظر برسد، چیزی که برای فیلمها عالی است. همچنین یک حالت شفافیت خودکار مفید وجود دارد که هنگام دور شدن از صفحه نمایش مجازی، نمایشگرها را کمنور میکند.
بلندگوهای کوچک Bose در بازوهای عینک و همچنین دکمههایی برای مدیریت روشنایی و تنظیمات تعبیه شدهاند. یک پورت USB-C منفرد در انتهای بازوی چپ قرار دارد. من فکر کردم که کابل در طول جلسات طولانی مشکلساز خواهد بود، اما بیشتر اوقات به سرعت فراموش کردم که آنجا است. در نتیجه، هیچ پشتیبانی بیسیم وجود ندارد - چیزی که من کاملاً با آن موافقم، زیرا به ناچار به باتری و وزن اضافی روی عینک نیاز دارد. One Pro با وزن 87 گرم، تقریباً هم وزن یک دسته کارت بازی است. به لطف پدهای بینی محکم، به راحتی روی صورت من قرار گرفت و توانستم ساعتها بدون مشکل زیاد آن را بپوشم.
از آنجایی که Xreal One Pro به سبک عینک آفتابی ساخته شده است، نمی تواند مانند Quest 3 و سایر هدستهای VR روی عینکهای معمولی قرار گیرد. اگر نسخه عینک دارید، باید از HonsVR درج بخرید، که از 50 دلار شروع می شود. نصب آنها کمی آزاردهنده است، اما در غیر این صورت کار خوبی برای این انجام دادند که به من اجازه دهند نمایشگرهای One Pro را به وضوح ببینم. با این حال، آنها به اشتراک گذاشتن عینکها را آزاردهنده میکنند، زیرا هر بار که این کار را انجام میدهید، باید درجها را برداشت. من همچنین نگران این هستم که چیزی با برداشتن مداوم خم یا شکسته شود.
من بیشتر از Xreal One Pro به عنوان یک صفحه نمایش مجازی هنگام کار با لپتاپ استفاده میکردم، اما همچنین متوجه شدم که آنها برای تماشای فیلم و ویدیو در خارج از خانه بسیار مفید هستند. در بسیاری از مواقعی که مجبور بودم منتظر خانوادهام در جهنم یک پارکینگ حومهشهری بمانم، تنها کاری که باید انجام میدادم این بود که Xreal One Pro را بگذارم، آن را به تلفنم وصل کنم و میتوانستم هر چیزی را روی یک صفحه نمایش مجازی عظیم تماشا کنم.
هنگام مسافرت حتی مفیدتر بود. من هرگز نمیتوانستم شجاعت پوشیدن Apple Vision Pro را در پرواز داشته باشم یا توجیه کنم که آن را در یک کیف کتاب قرار دهم. اما این اصلاً با Xreal One Pro مشکلی نداشت، زیرا کیف مسافرتی حجیم آن تقریباً در هر جایی جا میشود. داشتن یک صفحه نمایش مجازی قابل حمل که بتوانید فوراً آن را مستقر کنید، صادقانه مانند یک ابرقدرت است.
به عنوان کسی که در مورد نمایشگرها سختگیر است، از اینکه این عینکها هنگام افزایش روشنایی و تنظیمات سایه پسزمینه، چقدر پررنگ و رنگارنگ بودند، شگفتزده شدم. من قطعاً دوست دارم ببینم که صفحههای 4K واضحتر چگونه به نظر میرسند، اما حتی در 1080p در هر چشم، Xreal One Pro متن و تصاویر دقیق را به طور مناسب ارائه میدهد. بلندگوهای Bose داخلی آن نیز هنگام تماشای فیلم یا پخش برخی آهنگهای پسزمینه، به طرز شگفتآوری واضح بودند. (البته اگر واقعاً میخواستم در فیلمهایی که تماشا میکردم غوطهور شوم، همیشه از AirPods Pro خود استفاده میکردم.)
در مواقع ضروری، Xreal One Pro نیز لوازم جانبی مفیدی برای بازی بود. در خانه، ترجیح میدهم به مانیتور کامپیوتر 4K Alienware خود یا صفحه نمایش اصلی Steam Deck OLED خیره شوم. اما برای عناوین با سرعت کمتر، بازی کردن روی یک صفحه نمایش مجازی بزرگ فقط با وصل کردن عینک به Steam Deck من خوب بود.
با این حال، اتصال دستگاه به Nintendo Switch اصلی کمی کار میبرد، زیرا فقط در صورت اتصال به داک و استفاده از لوازم جانبی مانند Xreal Hub کار میکند. متأسفانه، Switch 2 در حال حاضر اصلاً با One Pro کار نمیکند (مگر اینکه شروع به زنجیر کردن آداپتورهای USB-C و HDMI کنید). Xreal میگوید که لوازم جانبی Neo آیندهاش انتقال ویدیو را برای Switch 2 ارائه میدهد، اما هیچ خبری در مورد زمان رسیدن آن وجود ندارد.
هر چه بیشتر از Xreal One Pro استفاده میکردم، بیشتر از تطبیقپذیری محض آن تحت تاثیر قرار میگرفتم. تنها معایب اصلی آن قیمت 650 دلاری آن (در ابتدا از 600 دلار) و این واقعیت است که هرگز با پوشیدن آن باحال به نظر نخواهید رسید. و نه، شما نمیتوانید هنگام پوشیدن One Pro راه بروید، مانند کاری که میتوانید با Ray-Ban Display از Meta انجام دهید. اما هی، این همچنین به این معنی است که لازم نیست نگران این باشید که مردم شما را به دلیل پوشیدن عینک جاسوسی منحرف بنامند.