متا شروع به انتقال تعداد بیشتری از نوجوانان در فیسبوک و مسنجر به "حسابهای نوجوانان" اختصاصی کرده است که دارای کنترلهای والدین و سایر محافظتها برای کاربران جوانتر است. گسترش زمانی رخ میدهد که این شرکت میگوید "صدها میلیون" نوجوان در حال حاضر از این حسابها در اینستاگرام، فیسبوک و مسنجر استفاده میکنند.
متا برای اولین بار حسابهای نوجوانان را به اینستاگرام یک سال پیش آورد و شروع به عرضه آنها به نوجوانان در ایالات متحده، کانادا، انگلستان و استرالیا در فیسبوک و مسنجر در اوایل سال جاری کرد. اکنون، حسابهای تخصصی برای نوجوانان در سطح جهانی در دسترس خواهد بود. این شرکت این حسابها را برای همه نوجوانان اجباری کرده است و از نوجوانان جوانتر (۱۳ تا ۱۵ ساله) میخواهد که برای تغییر تنظیمات مربوط به ایمنی، از والدین خود اجازه بگیرند. متا از هوش مصنوعی برای شناسایی نوجوانانی که ممکن است درباره سن خود دروغ بگویند استفاده میکند. این حسابها به والدین اجازه میدهند تا نحوه استفاده فرزندان خود از برنامههای متا را نظارت کنند، از جمله ویژگیهایی برای نظارت بر زمان استفاده از صفحه نمایش و امکان مشاهده اینکه فرزندانشان با چه کسی پیام رد و بدل میکنند. حسابهای نوجوانان همچنین دارای تنظیمات حریم خصوصی و ایمنی محدودتری هستند که به منظور محدود کردن تماس آنها با بزرگسالانی است که نمیشناسند.
اینستاگرام همچنین در حال گسترش برنامه خود است که به مدارس راهنمایی و دبیرستانهای ایالات متحده اجازه میدهد تا گزارشها را تسریع کنند از قلدری و سایر رفتارهای مشکلساز. تا به حال، این شرکت در حال آزمایش "برنامه مشارکت مدرسه" با تعدادی از مدارس راهنمایی و دبیرستان بوده است. متا میگوید که "بازخورد مثبتی از مدارس شرکتکننده شنیده است" و هر مدرسهای در ایالات متحده میتواند برای پیوستن ثبتنام کند.
این شرکت رسانههای اجتماعی چند سال گذشته را صرف افزایش ویژگیهای کنترل والدین و تلاش برای بستن برخی از شکافهای آشکارتر در ویژگیهای ایمنی خود کرده است. این شرکت در حال حاضر با متعدد شکایات و تحقیقاتی در مورد سابقه خود در زمینه ایمنی کودکان روبرو است.
بهروزرسانی، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، ۹:۰۳ صبح به وقت ET: محدوده سنی حسابهای نوجوانان روشن شد.