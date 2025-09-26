بر اساس جدول زمانی اعلامشده، نخستین موج دریافتکنندگان این بهروزرسانی، صاحبان جدیدترین پرچمداران این شرکت خواهند بود. گوشیهای سری شیائومی ۱۵ به همراه سری ردمی نوت ۱۴ و همچنین سریهای پوکو X7 و پوکو F7 در ماههای اکتبر و نوامبر ۲۰۲۵ (مهر تا آذر ۱۴۰۴) آپدیت HyperOS 3 را دریافت خواهند کرد. این اقدام نشاندهندهی اولویتبخشی شیائومی به دستگاههای جدید و قدرتمند خود برای تجربهی اولین نسخه از این رابط کاربری است.
در مرحلهی بعد، نوبت به گروه دیگری از گوشیهای محبوب این شرکت میرسد. در ماههای نوامبر و دسامبر (آبان تا دی ۱۴۰۴)، دارندگان گوشیهای سری شیائومی ۱۴، پوکو X6 پرو، سری پوکو M6، سری پوکو F6 و مدل ردمی نوت ۱۳ پرو 4G میتوانند منتظر دریافت این بهروزرسانی باشند. این فاز، ترکیبی از پرچمداران نسل قبل و میانردههای پرفروش را پوشش میدهد.
فاز نهایی و گستردهتر این برنامه از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا مارس ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) ادامه مییابد. در این بازهی زمانی، کاربران گوشیهای سری شیائومی ۱۳، سری شیائومی ۱۲، سری ردمی نوت ۱۳، سری پوکو F5 و پوکو X6 نسخهی پایدار HyperOS 3 را دریافت خواهند نمود. این رابط کاربری جدید با تمرکز بر بهبود انیمیشنها و ایجاد تغییرات بصری گسترده، تجربهای روانتر و چشمنوازتر را در مقایسه با نسلهای قبلی به ارمغان میآورد و انتظار میرود که عملکرد کلی دستگاهها را نیز به شکل محسوسی ارتقا دهد. شیائومی امیدوار است با این انتشار منظم، رضایت پایگاه کاربری گستردهی خود را در سراسر جهان جلب کند.
منبع: huaweicentral
منبع متن: digikala