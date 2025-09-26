یکی از پاور بانک های باریک MagSafe مورد علاقه ما با کمترین قیمت به فروش می رسد

همراه داشتن کابل‌های شارژ، آداپتورها یا حتی یک پاوربانک حجیم، هدف از سفر سبک را از بین می‌برد. اما اکنون گزینه‌های زیادی برای کسانی وجود دارد که یک پاور بانک به باریکی تلفن خود می‌خواهند - حتی کسانی که در حال سرمایه‌گذاری در یک آیفون ایر هستند. یکی از جدیدترین محصولات انکر با این نیاز مطابقت دارد: انکر نانو 5K MagGo Slim power bank.

اکنون، هم انکر و هم آمازون در حال فروش این محصول هستند و قیمت آن را از 55 دلار به 46 دلار کاهش داده اند. این تخفیف 16 درصدی کمترین قیمت جدید برای این پاور بانک است و در مدل های سیاه و سفید موجود است. ضخامت آن فقط حدود یک سوم اینچ است و مستقیماً به آیفون شما متصل می شود. با این توضیح، با هر تلفن سازگار با MagSafe با یک قاب مغناطیسی کار می کند.

پاور بانک Nano 5K MagGo Slim انکر، انتخاب ما برای بهترین پاور بانک باریک MagSafe است. شارژ آیفون 15 از 5 درصد به 90 درصد دو ساعت و نیم طول کشید. با این حال، می تواند باتری را در کمتر از یک ساعت به 40 درصد برساند. در مجموع، با این حال، طراحی مینیمالیستی و بافت مات با قابلیت گرفتن آسان، واقعاً ما را مجذوب خود کرد.

