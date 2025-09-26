اپل تکرار انتقاد طولانی مدت خود از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا

اپل مدتهاست که با قانون بازارهای دیجیتال مخالفت کرده است، که تقریباً برای یک شرکت بزرگ فناوری انتظار می رود. اکنون، کمی بیش از یک سال پس از اجرایی شدن آن، اپل از کمیسیون اروپا خواسته است تا آن را لغو کند، طبق گزارش فایننشال تایمز و بلومبرگ. این شرکت در اولین مشاوره عمومی خود برای بررسی این قانون به کمیسیون گفته است: "DMA باید لغو شود در حالی که یک ابزار قانونی مناسب تر در جای خود قرار می گیرد." قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا که در سال 2022 به قانون تبدیل شد، هدفش مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و بهبود رقابت برای بازیکنان کوچکتر است. اگر مشخص شود شرکتی قوانین DMA را نقض کرده است، می تواند بین 10 تا 20 درصد از درآمد جهانی خود را بپردازد.

اپل در یک پست وبلاگ جدا از بازخوردی که به کمیسیون ارائه کرد، جزئیات مربوط به چگونگی تأثیر DMA بر کاربران خود در اتحادیه اروپا را شرح داد. این شرکت گفت از آنجایی که قانون مستلزم آن است که اطمینان حاصل کند ویژگی های خاصی در محصولات غیر اپل کار می کنند، راه اندازی ویژگی ها در منطقه به تاخیر می افتد. به عنوان مثال، تیم آن هنوز راهی برای ارائه ایمن iPhone Mirroring به دستگاه های غیر اپل پیدا نکرده است، زیرا به کار مهندسی زیادی نیاز دارد. در نتیجه، اپل هنوز آن ویژگی را همراه با Live Translation از طریق AirPods، و همچنین Visited Places و Preferred Routes on Maps، در اتحادیه اروپا منتشر نکرده است.

اپل همچنین گفت از آنجایی که DMA مستلزم آن است که اجازه بارگیری جانبی، سایر بازارهای برنامه و سیستم های پرداخت جایگزین را بدهد، کاربران در منطقه در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. آنها بیشتر در معرض مواردی مانند برنامه های بانکی جعلی و بدافزارهای پنهان هستند و همچنین می توانند با سیستم های پرداخت شخص ثالث مواجه شوند که اجازه بازپرداخت را نمی دهند. اگر به خاطر داشته باشید، کمیسیون اروپا در ماه آوریل اپل را نقره داغ کرد و اپل را به دلیل جلوگیری از اطلاع رسانی به مشتریان در مورد فروش و سایر پیشنهادات خارج از اپ استور، 587 میلیون دلار جریمه کرد. اپل این مجازات را "بی سابقه" خواند و درخواست تجدید نظر داد.

"قانونگذاران ادعا کردند که DMA رقابت را ترویج می کند و به مصرف کنندگان اروپایی گزینه های بیشتری می دهد." اپل در پست خود نوشت. "اما این قانون به وعده های خود عمل نمی کند... به همین دلیل است که ما از قانونگذاران می خواهیم تا نگاهی دقیق تر به نحوه تأثیر این قانون بر شهروندان اتحادیه اروپا که هر روز از محصولات اپل استفاده می کنند، بیندازند." حتی اگر این شرکت به وضوح مخالف DMA باشد، گفت که "هزاران ساعت" را به ارائه ویژگی ها به اتحادیه اروپا اختصاص می دهد. یک سخنگوی کمیسیون به تایمز گفت که این برای شرکت ها طبیعی است که "به زمان بیشتری برای سازگاری محصولات خود نیاز داشته باشند" و کمیسیون به آنها کمک می کند تا به آنجا برسند. سخنگو افزود: "[رعایت] اختیاری نیست، یک تعهد است.